單車節｜內地外國選手參與　珠海客讚風景靚　馬路上馳騁機會難得

由旅遊發展局主辦的「新鴻基地產香港單車節」今日（11日）舉行，吸引不少內地及外國人到場參與。一名來自珠海的旅客特地來港參與單車節，她指雖然內地也有類似的活動，但香港單車節封了很多路，讓車手在馬路上馳騁，機會難得；而沿途風景優美，亦有攝影師拍下車手的倩影，體驗良好。



香港單車節今日（11日）舉行。（湯致遠攝）

香港單車節今日（11日）舉行，清晨五點多，56公里組別率先起步。（湯致遠攝）

香港單車節今日（11日）舉行。（湯致遠攝）

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單車節今日舉行，「打頭陣」的是作為非競賽項目的「56公里組」，各選手凌晨5時多便起步。項目今屆增設「世界大學盃」，邀請本地、內地及海外「世界百強」的大學生車手同場切磋，多間國際大學也有派車隊參與，令現場有不少外國面孔。

荷蘭車手：沿途比想像中大風

17歲的荷蘭車手Tjallingii雖然不是大學生車手，但也專程到港參與單車節。他說今日很早便起床準備，熱鬧的氣氛令他十分興奮，因為可以在很多人面前展示自己的技術。他亦表示，歐洲的單車賽道很多山路，與香港很不一樣；而他原本預計沿途不會這麼大風，畢竟香港是一個有很多高樓大廈的城市。不過，他指沿途較少距離標示，令他要透過自己的裝備監察距離。

來自珠海的羅小姐指，香港單車節封了很多路，讓車手在馬路上馳騁，機會難得。（洪戩昊攝）

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珠海客來港留兩天 打算四處覓食

來自珠海的羅小姐同樣是特地到港參與單車節，更透過金巴，特地從珠海將單車運來港。她說運送過程十分方便。一心打算參與單車節的她只會逗留兩天，除了單車節外，還打算在港吃不同的東西，例如炸雞和茶餐廳等。