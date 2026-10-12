新皇崗口岸的士落客「攞籌」接客車程8分鐘　業界盼實時客量資訊

新皇崗口岸聯檢大樓今早（12日）6時30分正式啟用，推動的士發展聯會副主席吳錦華接受電台節目訪問時表示，清晨運輸署已發出訊息指口岸需要大量的士接載乘客，不過他指，現時的士於口岸落客後，不能直接於現場接載新乘客，必須先駛出並前往公共交通緩衝區「排隊攞籌」，再等候指示進入大樓的士站，來回車程約需8分鐘，期望署方能提供實時乘客等候數據，以便司機調配車務。



2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用，口岸不設非的士車隊網約車上落客區，亦無私家車上落客位。（夏家朗攝）

吳錦華在港台節目《千禧年代》表示，早前已與政府就相關轉乘流程進行測試，發現的士在落客區讓乘客下車後，若要再次進入接客區，必須先駛至緩衝區領取籌號，再按指示返回大樓的士站，過程估計耗時約8分鐘。他認為若缺乏清晰資訊，司機難以預計等候時間：「如果落咗客之後再返去，我哋唔知道要等幾耐，可能要等30分鐘先可以再接客，司機未必願意返過去等。」

2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用，口岸不設非的士車隊網約車上落客區，亦無私家車上落客位。（夏家朗攝）

吳錦華建議運輸署提供更多實時數據，例如即時公布的士站內候車人數及車輛需求狀況，以便業界透過群組迅速發布訊息，呼籲附近司機前往支援。

對於現時政府安排僅供乘客選搭「的士車隊」車輛，吳錦華指現時車隊及網約車等應用程式的接載安排仍待與運輸署進一步磨合，例如司機如何獲取車牌輸入確認並進入指定等候區等，未來會繼續收集營運數據及前線司機意見。