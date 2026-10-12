新皇崗口岸啟用｜大學生用遙控模型送別皇巴：重要的歷史見證

新皇崗口岸啟用｜連接香港與深圳的新皇崗口岸，已於今日（2026年10月12日）上午6時30分正式開通。同一時間，原有的皇崗口岸及落馬洲管制站，其旅檢服務亦告停止。有大學生帶同製作精美的皇崗巴士遙控模型到場送別，為其歷史性任務劃上完美句號。



讀大學二年級的Gordon帶來一部皇巴遙控模型，他指模型是朋友的「傑作」：「我個friend（朋友）自己整嘅，人手砌，砌咗應該3年，佢有工作在身，得閒先搞，（用了）兩三千蚊。」隨即用遙控操控它前行，相當暢順。

Gordon直言自己甚少搭皇巴，但也認為皇巴陪伴香港多年，是重要的歷史見證，是昔日過關通力合作、分擔其他口岸負擔的主力，對於其結束感到可惜。

對於新啟用的巴士，他則認為新不如舊，直言：「無咩特別、無feel（感覺），無哂以前啲車嘅feel。」

Gordon啟動遙控模型皇巴。（李家傑攝）

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務近30年的皇巴將完成歷史任務。（資料圖片／林遠航攝）

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

俗稱「皇巴」的皇崗跨境巴士，全稱「落馬洲—皇崗過境穿梭巴士」，早年因車身顏色為黃色，亦被暱稱為「黃巴士」。皇巴路程是往返香港落馬洲管制站、與深圳皇崗口岸之間的非專營巴士（過境穿梭服務）。皇巴於1997年3月20日正式投入服務，是近30年來連接深港兩地陸路邊境的重要交通工具。

及至2003年1月27日，落馬洲／皇崗口岸正式實施24小時旅檢通關，皇巴同步成為全港首條24小時營運的跨境陸路公共交通工具。受惠於內地開放港澳「自由行」，皇巴成為深宵時段跨境旅客的首選，在2006年全盛時期，皇巴士年載客量高達1,800萬人次，日均接載近5萬人次。

有見及此，皇巴車隊最初為單門單層巴士；及後營辦商引入大型低地台雙門巴士，以加快上落客的效率。但2020年因應「新型冠狀病毒」疫情，皇巴士停駛長達3年，至2023年才恢復營運。最終，隨着新皇崗口岸的出現，皇巴亦順應時代步伐，成為歷史名詞。

皇巴士總站在1997年3月開始營運，初時是露天的車站，2005年增設四個相連空調候車室。（資料圖片／林遠航攝）