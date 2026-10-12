嘉頓三文治活動釀混亂　家長述經歷：小朋友雖開心但都覺得好亂

本地麵包品牌嘉頓為慶祝成立100周年，周日（11日）於灣仔一間中學舉辦超過700名學生參與的「最大規模的三文治製作課程」挑戰世界紀錄，然而，活動結束後現場出現混亂，門柄也脫落。

有家長今日（12日）在電台節目表示，主辦方由報到、活動流程到接送環節均有不足，致活動演變成亂劇。她指，活動原定下午3時開始卻嚴重延誤，加上活動流程緩慢，結果在下午5時多才完結，比原定時間超出1小時有多。被問小朋友體驗時，她指雖然兒子表示開心，但也稱好亂及場地地下有很多垃圾：「連小朋友喺入邊都覺得好亂」。

嘉頓周日就回覆指，事件發生是因活動結束時現場人數眾多、等候時間較長，部份家長因希望儘快會合，期間出現混亂及推撞，會認真檢討今次經驗，全面審視日後大型活動的入場機制及人流管制。



有網民在社交平台發文，指活動結束後，有家長瘋狂推門內進，導致活動場地大門受破壞。（Threads@bluuu1027）

嘉頓周日下午於灣仔聖公會鄧肇堅中學舉辦打破「最大規模的三文治製作課程」世界紀錄挑戰。活動邀請來自全港100間小學、超過700名同學參加，要求他們於30分鐘內親手製作三文治，又請來歌手雲浩影（Cloud Wan）擔任特別嘉賓，為同學打氣。

從網民發布的短片所見，大批學生聚集在走廊處。（Threads@wcgogo）

從網民發布的短片所見，活動場地紙巾散落一地。（Threads@wcgogo）

不過，有參加者事後於社交平台Threads批評活動安排，指活動結束時，部份家長瘋狂推門內進，「完全唔理現場指示，連門都爛埋」。另有人發文指，場地內有人爆門，險人踩人。從相關人士發布的短片所見，會場地面滿佈紙巾，不少小朋友站立於走廊位置等待離開，場面一片混亂。

6歲半兒子有參與活動的李小姐今早在電台節目稱，主辦方在活動前通知嚴格要求不准遲到，但她與兒子當日提早到達，卻被告知「未開始報到」。豈料到1時半回到現場已湧現人潮，但主辦方有一個登記櫃台，全數700多名參加者須一條隊辦理報到，導致人龍過長，「3點鐘仲登記緊」。

李小姐認為，主辦方由報到、活動流程到接送環節均有不足，致活動演變成亂劇。她指，活動原定下午3時開始，卻嚴重延誤，加上活動流程緩慢，結果在下午5時多才完結，比原定時間超出1小時有多。

李小姐憶述，當5時20分宣布活動結束一刻，家長們衝入禮堂，希望盡快接到小朋友，令場面極度混亂：「（司儀叫）大家唔好推撞啊！家長要去操場等！」被問小朋友體驗時，她指雖然兒子表示開心，但也稱好亂及場地地下有很多垃圾：「連小朋友喺入邊都覺得好亂」。

嘉頓：事件發生因等候時間較長 無任何人受傷

嘉頓回覆指，活動結束時，由於現場人數眾多、等候時間較長，部分家長因希望儘快會合，期間出現混亂及推撞，並導致會場大門門柄脫落，但絕無發生網傳的「打架」事件。現場工作人員已即時控制場面，防止情況進一步惡化，事件中並無任何人受傷。面對突發的現場情況，前線團隊已第一時間盡力維持秩序。

嘉頓指，非常重視今次活動收到的意見，會認真檢討今次經驗，全面審視日後大型活動的入場機制及人流管制。