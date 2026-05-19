牛奶妹入浴劑當糖食？元朗一小學4學生誤服送院　校方籲注意包裝

警方及消防指元朗一間小學周一（18日）下午有4名小六學生誤食「洗衣粉」、「清潔劑」送院，而根據校方通告及網上流傳的家長說法，涉事為包裝印有不二家「牛奶妺」商標的「入浴劑」，其包裝與糖果極為相似，只印有英文「Don't Eat」及日文勿食用與入浴劑字眼。該校事後向家長發通告提醒，必須留意提供給學生的食物是否安全，特別留意包裝上的標籤及字眼，以防同類事件再次發生。



涉事入浴劑包裝印有不二家「牛奶妺」商標，與糖果包裝極為相似，並印有「Don't Eat」及「入浴劑」日文字眼。

涉事入浴劑包裝印有不二家「牛奶妺」商標，與糖果包裝極為相似，並印有「Don't Eat」及「入浴劑」日文字眼。圖為糖果包裝。

4名學生均清醒送往博愛醫院治理

警方回覆《香港01》指，周一下午2時28分收到報案，指元朗一間小學有4名小六學生誤服「洗衣粉」，消防亦在相約時間接獲求助，指有學生疑誤服「清潔劑」，4名涉事學生均清醒，被送往博愛醫院治理。

疑誤服少量由家中帶回學校的入浴劑 包裝與糖果極似

社交平台流傳一學校通告，指有中六班班主任午膳後，發現有4名學生疑誤服少量由家中帶回學校的入浴劑，其包裝與一般糖果極為相似，但有寫名「入浴劑」及「Don't Eat」字眼。

學生經診斷後沒有大礙、不用洗胃 今已回校上課

學校已即時聯絡家長，並召喚救護車將學生送院檢查，經診斷後他們沒有大礙，不用洗胃，需回家觀察及休息，該批學生亦已回校上課。

翻查資料，本港不少代購平台曾售該款產品，聲稱產地源自日本，每包售11元。

學校向家長提醒，必須留意提供給學生的食物是否安全，特別留意包裝上的標籤及字眼，以防同類事件再次發生。

翻查資料，本港不少代購平台曾售該款產品，聲稱產地源自日本，每包售11元。