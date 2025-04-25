平機會代中學女生控男同學性騷擾　冀提高校園打擊意識

平等機會委員會周四（24日）代表一名中學女學生於區域法院提出申索（案件編號: DCEO 3/2025），稱就讀中二至中四期間，多次被一名同班男同學性騷擾，申索人感到受冒犯及侮辱，要求法庭命令男生停止有關行為，並書面道歉及賠償。



平機會代中學女生控男同學性騷擾，希望能提高學生、教師和學校對打擊性騷擾（包括不受歡迎並涉及性的行為、言論及訊息等）和校園欺凌的意識，並提醒他們學生之間發生的性騷擾是違法行為，會帶來嚴重法律後果。 (資料圖片)

涉猥褻訊息及身體接觸等行為 男生無視拒絕反而加劇

平機會指出，涉事男生曾透過即時通訊軟件，向申索人發出涉及性的猥褻訊息，以及向她作出不受歡迎的身體接觸等。申索人雖不斷清晰及明確地拒絕這些性騷擾行為，惟答辯人仍然繼續甚至變本加厲。

平機會表示，是根據《性別歧視條例》（第480章）代表女生入稟。根據平機會了解，家長和學校均有參與處理這性騷擾事件，惟未能成功排解糾紛。平機會亦曾多次在調查和法律協助階段，嘗試透過調停或協商讓涉案的青年人達致和解，但都未能解決爭議。

該機構表示，把此個案帶上法庭，希望能提高學生、教師和學校對打擊性騷擾（包括不受歡迎並涉及性的行為、言論及訊息等）和校園欺凌的意識，並提醒他們學生之間發生的性騷擾是違法行為，會帶來嚴重法律後果。

2022至2024年接32宗涉教育範疇性騷擾投訴

平機會在2022至2024年期間，共收到32宗涉及教育範疇的性騷擾投訴，佔該期間的整體性騷擾投訴約5%。由於校園性騷擾會嚴重影響學生的個人發展和校園生活，因此不容忽視。

根據《性別歧視條例》，在教育範疇內發生的性騷擾是違法行為。性騷擾是指一人對另一人提出不受歡迎的性要求，又或獲取性方面的好處的要求，或作出不受歡迎並涉及性的行為，例如不受歡迎的身體接觸、涉及性的言論及訊息等。而在有關情況下，這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。

另外，就教育範疇而言，如一名學生自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑對同校的另一名同學造成有敵意或具威嚇性的環境，即屬於性騷擾。