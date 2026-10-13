啟德體育園獲平機會「通用設計嘉許計劃」金獎、特別嘉許大獎

啟德體育園日前獲平等機會委員會（平機會）頒發「通用設計嘉許計劃2026/27」金獎及特別嘉許大獎。獎項肯定體育園在規劃、設計及營運方面全面實踐通用設計理念，創造共融、便利及無障礙的世界級盛事體驗。



啟德體育園日前獲平等機會委員會（平機會）頒發「通用設計嘉許計劃2026/27」金獎及特別嘉許大獎。

作為香港最大型的綜合體育及休閒娛樂新地標，啟德體育園自2025年3月開幕以來，舉辦超過170項國際及本地體育、文化娛樂盛事，包括香港國際七人欖球賽、世界級足球賽事、第十五屆全國運動會香港賽區賽事，以及多場國際及本地巨星演唱會，吸引數以百萬計觀眾入場。去年12月舉行的全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會硬地滾球賽事期間，中國殘疾人聯合會代表團到訪體育園，對其世界級無障礙設施及配套給予高度評價，充分彰顯體育園推動體育共融及無障礙發展的成果。

啟德體育園行政總裁金民豪表示啟德體育園從規劃設計階段已將通用設計理念融入每個細節，不僅符合相關建築標準，更在多項設施配置上超越法定要求，務求讓不同年齡、能力及需要的人士，都能輕鬆參與和享受盛事。金民豪相信真正的世界級場館，不僅在於硬件規模，更在於讓每一位訪客都能平等參與，共享精彩體驗。

啟德體育園日前獲平等機會委員會（平機會）頒發「通用設計嘉許計劃2026/27」金獎及特別嘉許大獎。

人人共享觀賽體驗

體育園三大場館，包括啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，設有輪椅座位及陪同者座位，分布於不同樓層及觀賞區域，務求在滿足無障礙需要的同時，兼顧不同活動的場地配置及營運安排；部分位置更設有充電電源，方便電動輪椅使用者使用。

啟德體育園日前獲平等機會委員會（平機會）頒發「通用設計嘉許計劃2026/27」金獎及特別嘉許大獎。

為照顧視障人士的需要，專用座位均設於場館主要入口附近，並鄰近升降機及洗手間，並附設凸字座位編號。此外，園區配備觸覺點字地圖、點字標誌及觸覺引路徑，連接詢問處、售票處及洗手間等主要設施，便利視障人士出行。

啟德體育園日前獲平等機會委員會（平機會）頒發「通用設計嘉許計劃2026/27」金獎及特別嘉許大獎。

全方位無障礙配套

體育園全方位設置無障礙設施，包括暢通易達洗手間及暢通易達淋浴間，並配備折疊扶手、視聽警示裝置、安全扶手及緊急呼叫系統等設施。部分洗手間更設有免觸式電動門、嬰兒更換枱及成人護理床，配合通用洗手間及育嬰室。同時，園區亦配備低櫃枱、手杖凹槽、感應環路系統（Loop System）、FM調頻接收系統及臨時庇護處等設施，全面照顧不同需要人士。此外，場館設有祈禱室，方便不同宗教背景的表演者、運動員及工作人員使用，推動多元與共融的世界級場館體驗。

啟德體育園日前獲平等機會委員會（平機會）頒發「通用設計嘉許計劃2026/27」金獎及特別嘉許大獎。

在交通配套方面，三大場館均設有私家車、的士及旅遊巴士上落客區，配備特長下沉式路緣；暢通易達停車位則連接無障礙通道及升降機大堂，讓不同出行需要人士可便捷直達場館。使用輪椅、拐杖或助行架等輔助工具的訪客可使用指定入場通道；有特別需要的訪客，包括復康巴士使用者，亦可預約專人協調及入場支援服務，進一步提升體驗。

啟德體育園日前獲平等機會委員會（平機會）頒發「通用設計嘉許計劃2026/27」金獎及特別嘉許大獎。

體育園未來將繼續以創新設計、世界級設施及貼心服務推動共融發展，讓每位訪客、運動員及表演者都能無障礙參與盛事，共同實現「世界級體驗．人人共享」的願景。