十一黃金周｜內地客訪港消費轉型？微信揭由「掃貨」變「買體驗」

國慶十一黃金周上周結束，微信今日（13日）公布，港澳兩地繼續是內地旅客出境遊首選目的地，微信支付香港區整體消費筆數按年同期增長近三成，其中攝影拍照、電影及演出、運動露營等體驗增長明顯，反映內地客來港漸由「掃貨」變成「買體驗」。至於港人北上消費方面，用戶消費筆數按年同期增長超過50%。



高鐵香港西九龍站2026年10月1日早上人頭湧湧。（資料圖片／梁鵬威攝）

2026年十一國慶黃金周期間，二級歷史建築舊油麻地警署人山人海。（資料圖片／湯致遠攝）

港澳是內地旅客國慶出境遊首選目的地 消費筆數按年增近三成

微信公布《2026中秋國慶微信資料報告》，指出今年中秋節與國慶假期相連，「超長黃金周」進一步釋放大灣區雙向出行和消費活力。微信數據顯示，香港及澳門在今個黃金周仍是內地旅客出境遊首選目的地，微信支付香港區整體消費筆數按年同期增長近三成，當中增長較明顯的類別為體驗型消費，包括攝影拍照、電影及演出、運動露營等。

2026年十一國慶黃金周期間，旺角街道人山人海。（資料圖片／湯致遠攝）

愈來愈多內地旅客願意為文化娛樂消費：看一場演出、拍一組照片

微信又指，觀察到內地旅客的消費方式正在發生變化，除了傳統的「掃貨」購物及餐飲開支外，愈來愈多旅客開始願意為香港本地文化、娛樂和生活體驗消費，由「買東西」變成「買體驗」。

從到港「掃貨」，到看一場演出、拍一組照片、參加一次戶外活動，內地旅客正在更深入地體驗香港本地生活。 微信《2026中秋國慶微信資料報告》

微信表示，愈來愈多旅客開始願意為香港本地文化、娛樂和生活體驗消費，由「買東西」變成「買體驗」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

港人中秋及國慶北上消費筆數按年增逾五成

港人北上消費方面，微信資料顯示，中秋節及國慶節期間，WeChat港幣錢包及香港外卡用戶（香港發行的信用卡或扣帳卡綁定在微信錢包的用戶），其入境消費筆數按年同期增長超過五成。

微信認為，隨着跨境支付和交通等基礎設施不斷便利，大灣區內部的消費流動也愈發呈現「雙向」的特點，即內地旅客南下香港體驗本地生活，港人北上消費，兩地居民的「生活半徑」進一步融合。