北上｜微信支付坐港鐵南下8折　優惠無限領至明年2月　附領券教學

【北上消費／北上旅遊／深圳／大灣區／微信／We港鐵／羅湖／落馬洲/福田口岸】微信支付及WeChat Pay HK公布，由即日起至明年2月8日，用戶乘坐港鐵由羅湖或福田口岸南下到港，只需在微信小程序領取並綁定優惠券，出入閘時掃碼付款，可獲八折優惠。



優惠券可無限次領取及使用，但領取後需即日使用，也不涵蓋東鐵線頭等車廂費用。若以落馬洲站乘坐港鐵前往銅鑼灣站為例，八折優惠後車費減至41.7元，即節省10.5元，下文將提供領取方法。



每逢暑假及節假日，落馬洲站人頭湧湧。（資料圖片／周令知攝）

每逢暑假及節假日，落馬洲站人頭湧湧。（資料圖片／周令知攝）

為進一步便利內地旅客往來深港兩地，WeChat Pay HK（港幣錢包）及微信支付（人民幣錢包）用戶乘坐港鐵由羅湖或福田口岸南下到港，只需在微信小程序領取並綁定優惠券，出入閘時以微信掃碼付款，即可獲普通車程票價八折優惠，涵蓋成人票及特惠票。

落馬洲站過海銅鑼灣可慳車費10.5元

優惠推廣期為即日起至明年2月8日，即包括聖誕節、除夕、元旦及周末等公眾假期。換言之，若以落馬洲站乘坐港鐵前往銅鑼灣站為例，原先港鐵乘車碼的成人車費為52.2港元，八折優惠後減至41.7元，即節省車費10.5港元。

落馬洲支綫由8月18日起最快8分鐘一班。（資料圖片／黃浩謙攝）

微信八折優惠券使用方法如下︰

1. 先在微信「搭車碼」小程序開通港鐵乘車碼

2. 在「香港GO搭港鐵」小程序領取8折優惠券

3. 乘車當日進閘前綁定優惠券，畫面顯示「優惠券已生效」即代表成功啟用

4. 優惠券限領取當日使用，翌日自動失效，出閘時系統會自動扣減折扣



用戶需先在微信「搭車碼」小程序開通港鐵乘車碼。（香港GO搭港鐵微信小程序截圖）

乘車當日進閘前綁定優惠券，畫面顯示「優惠券已生效」即代表成功啟用。（香港GO搭港鐵微信小程序截圖）

優惠券可無限次領取及使用 不包括東鐵線頭等車廂

此外，該優惠券可無限次領取及使用，但不包括東鐵線頭等車廂，否則需額外支付正價頭等車費，另外折扣優惠也不涵蓋轉乘機場快綫及輕鐵，相關詳情可參閱「香港GO搭港鐵」小程序。