黃金周｜微信：港澳跨境支付最多 内地客在港叫網約車訂單增5倍
撰文：賴卓盈
出版：更新：
十一黃金周期間首7日，共有約129萬内地旅客訪港。根據微信「2025 國慶中秋數據報告」，假期首 5天（10月1日至5日），微信跨境支付筆數較去年同期上升 21%。其中港澳微信支付交易筆數排名第一，反映港澳是內地遊客出境遊的首選目的地。報告亦顯示，內地遊客在香港通過滴滴、高德、Uber 等平台叫車的訂單數量，比去年同期增長超過 5倍。
另一方面，不少港人亦在節日北上。根據WeChat Pay HK數據，香港市民北上內地消費交易筆數比去年同期增長超過120%。消費金額增速最快的是電商服務、快遞服務以及寵物服務。此外，黃金周期間，亦有港人北上娛樂，其中觀看娛樂演出及賽事是消費增速最快的項目。
微信支付數據顯示，日本、韓國及泰國是繼港澳後，最受内地旅客歡迎的地方。假期首 5天（10月1日至5日），微信跨境支付筆數較去年同期上升 21%。其中韓國的交易筆數增長46%，新加坡筆數增長 32%。而境外「小程序」的整體交易筆數增長超20%，Uber、Grab、滴滴國際版等交通行業微信「小程序」的交易筆數總體增長2.5倍。
+7
黃金周｜周二13萬內地旅客抵港 首7日共129萬人次按年升6%黄金周首6日錄116萬內地客訪港 楊淑芬倡業界再培訓助推動生態遊十一黄金周｜崔定邦：與珠海深圳競爭 香港有跨境感及情懷仍吸引黃金周｜累計至少126萬內地客訪港勝去年 山東客快閃一日花三千