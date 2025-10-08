黃金周｜微信：港澳跨境支付最多　内地客在港叫網約車訂單增5倍

十一黃金周期間首7日，共有約129萬内地旅客訪港。根據微信「2025 國慶中秋數據報告」，假期首 5天（10月1日至5日），微信跨境支付筆數較去年同期上升 21%。其中港澳微信支付交易筆數排名第一，反映港澳是內地遊客出境遊的首選目的地。報告亦顯示，內地遊客在香港通過滴滴、高德、Uber 等平台叫車的訂單數量，比去年同期增長超過 5倍。



另一方面，不少港人亦在節日北上。根據WeChat Pay HK數據，香港市民北上內地消費交易筆數比去年同期增長超過120%。消費金額增速最快的是電商服務、快遞服務以及寵物服務。此外，黃金周期間，亦有港人北上娛樂，其中觀看娛樂演出及賽事是消費增速最快的項目。



10月5日十一黃金周第五日，尖沙咀下午到處都是內地遊客，有不少人到海旁，用維多利亞港作背景打卡。（資料圖片/鄭子峰攝）

微信支付數據顯示，日本、韓國及泰國是繼港澳後，最受内地旅客歡迎的地方。假期首 5天（10月1日至5日），微信跨境支付筆數較去年同期上升 21%。其中韓國的交易筆數增長46%，新加坡筆數增長 32%。而境外「小程序」的整體交易筆數增長超20%，Uber、Grab、滴滴國際版等交通行業微信「小程序」的交易筆數總體增長2.5倍。