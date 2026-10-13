機場貨機墮海兩保安亡｜4號推桿離奇全推　調查：暫未見機件故障

2025年10月20日凌晨，香港國際機場發生嚴重航空貨機墮海事故，阿聯酋航空公司一架貨機降落時偏離跑道左轉墮海，意外中，一架巡邏車亦被貨機撞到後墮海，車上兩名機場保安人員不幸遇難。

民航意外調查機構今日（13日）發表該宗涉及波音747-481 BDSF型貨機意外調查的臨時聲明，指調查小組已完成主要調查工作，相關飛機部件包括機上記錄系統已送往製造國進行檢驗。

民航意外調查機構亦安排調查人員前往海外，在當地監督重要檢驗工作，至於調查的其中一個重點是第4發動機推力桿向前移動，以致飛機在着陸滑行過程中向左偏轉並偏離跑道。聲明指，截至目前的相關飛機部件技術檢驗中，並未發現與意外相關的機件故障。



2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。（資料圖片/黃學潤攝）

阿聯酋航空公司一架貨機EK9788於去年10月20日降落香港國際機場時，偏離跑道後左轉，從北跑道滑出並墮入海中，將機場一輛巡邏車撞入海中，車上兩名地勤職員不幸遇難。民航意外調查機構翌月18日發布初步調查報告，當時詳細報告料一年內完成。

初步調查報告當時指出，飛機在起飛前已知最右方第四號引擎出現問題，反推裝置沒有運作，減速功能失靈，不過在規定下仍可飛行。報告又指，貨機降落時第四號引擎正加速，飛機推力桿亦處於全速前進位置，反推裝置未能正常運作，導致飛機最終左轉並墮海。

2025年10月20日，民航調查機構正打撈「黑盒」及機艙話音紀錄儀，以了解事故起因。在北跑道對開海面，大批消防蛙人到場陸續下海，相信為搜索黑盒。（資料圖片/黃學潤攝）

機場貨機墮海，機尾運抵倒扣灣。（資料圖片/黃學潤攝）

民航意外調查機構今日指，調查小組已完成主要調查工作，包括回收殘骸，以及收集來自航空公司、氣象服務、航空交通管制、機場等的相關數據和紀錄，而相關飛機部件（包括機上記錄系統）已送往製造國進行檢驗。

仍調查第4發動機推力桿推進是由機械驅動還是受到外力所致

同時，民航意外調查機構亦安排調查人員前往海外，在當地監督重要檢驗工作。調查的其中一個重點是第4發動機推力桿向前移動，以致飛機在着陸滑行過程中向左偏轉並偏離跑道。截至目前的相關飛機部件技術檢驗中，並未發現與意外相關的機件故障。

民航意外調查機構稱調查仍在進行中，包括進行專家聲譜分析，以確定第4發動機推力桿的推進是由機械驅動，還是受到外力所致。調查小組亦會安排進行飛行模擬試驗，重組當日飛機偏離跑道的情況，並檢視同型號飛機的意外歷史。

民航意外調查機構稱已主動加快調查 料今年年底完成

民航意外調查機構發言人表示，調查涉及複雜的技術工作流程，並須與不同專業各方核實資料，而民航意外調查機構已主動加快調查，預計於今年年底完成。調查最終報告將於所有調查工作及法定審閱程序完成後公布。