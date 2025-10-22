機場貨機墮海｜陳美寶：機組人員意外後一直留港　會積極助查

香港國際機場周一（20日）凌晨發生嚴重事故，一架由杜拜抵港的土耳其Air ACT貨機，在機場降落時疑失控向左衝出跑道，滑入海中，更將一輛正在海岸線巡邏的機場保安公司車輛撞落海，導致車上分別41歲及30歲的職員殉職。



運輸及物流局表示，局長陳美寶今日（22日）已與土耳其當局會面，就事件表達深切關注，並要求土耳其方面繼續提供協助。土耳其方面承諾會全力支持及配合相關工作，意外後涉事機組人員一直留港，並會積極協助調查。民航意外調查機構正展開全面調查；打撈工作將在日內展開。



機場周一（20日）凌晨發生嚴重事故，一架由杜拜抵港的土耳其Air ACT貨機，在機場降落時疑失控向左衝出跑道，滑入海中，過程間將一架車輛撞落海，導致車上兩名保安公司職員殉職。（蔡正邦攝）

引述土耳其當局稱 願安排航空公司與家屬會面

運輸及物流局在社交媒體發文指，局長陳美寶今日（22日）與土耳其當局會面，表達對機場貨機墮海意外的深切關注，並要求土耳其方面繼續提供協助，包括就調查及善後等工作與涉事機組人員及航空公司協調。

當局指，土耳其方面承諾會全力支持及配合相關工作，意外後涉事機組人員一直留港，他們會積極協助調查，而土耳其民航當局的專家代表亦會於日內抵港提供協助。此外，局方亦表達家屬關注，土耳其方面表示願意安排航空公司代表與家屬會面。

陳美寶表示，特區政府非常關注兩名不幸離世員工家屬的情況，除機管局及機場保安有限公司會繼續與家屬保持聯絡提供緊急支援外，政府會繼續了解他們的需要以提供最適切的支援，社會福利署的專責人員亦已聯絡家屬提供協助。

局方又指，民航意外調查機構正根據《香港民航（意外調查）規例》及《國際民用航空公約》的標準就事件展開全面調查，調查涵蓋機組人員資格、飛行操作、飛機系統、維修紀錄及天氣等多方面。

外國專家等陸續抵港 日內展開打撈工作

當局又指，明白家屬與市民希望盡快了解事故原因。相關外國專家，包括飛機製造國的專家已陸續抵港，打撈工作也將在日內展開。局方強調，飛機事故調查必須全面透徹，並根據相關國際標準進行，會全速以最認真的態度處理。