機場貨機墮海｜江玉歡：禁機長離境需法庭命令　促警盡快調查公布

日前阿聯酋航空貨機在香港國際機場衝出跑道，將一輛巡邏車撞落海，車上兩名工作人員死亡，涉事四名機組人員獲救無礙，意外成因尚未明，外界關注4人在調查未完成前離港。



身兼律師的選委界立法會議員江玉歡今（22日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，要盡量將涉事的機長及副機長留港協助調查，又認為若無刑事拘控，「咁個機師一定走啦係咪？...... 咁你民事我都返屋企啦係咪？唔通我企係度比你告咩？」她指，要相關人等留港調查需法庭命令，站於法律角度而言是分秒必爭，認為警方應盡快著手調查及公布。



立法會議員江玉歡（資料圖片）

如無刑事拘控 涉事人隨時離港 難屬民事索償難

江玉歡表示，事件若以刑事方向調查，警方的權力會更大，認同要盡可能將涉事的機長及副機長留港協助調查。不過，她指要相關人等留港調查需法庭命令，「唔可以非法禁錮人㗎係咪」，認為警方要盡快著手調查及公布，如機組人員是否有飲酒等。她並指，每當有事件發生後，站在法律角度是「每一分每一秒都要爭取㗎」。

江玉歡指，從世界各地發生的案例而言，受害人通常循民事索償，以2000年美國發生的空難為例，很多受害人會控告機師疏忽，認為機師若有責任，航空公司亦會有關聯責任。被問及受害人可否越洋追討，她指「咁個機師一定走啦係咪？如果你冇刑事拘控嘅時候，咁你民事我都返屋企啦係咪？唔通我企係度比你告咩？」。她形容追討的過程困難，對死者家屬深感同情，重申無論是以議員或律師身份，都會站在市民身旁，盡力提供協助。

何媽媽、何太（左一和左二）與陳家3名家屬（右二至右四）昨日（21日）批評航空公司不負責任。（黃煦緻攝）

批阿聯酋無現身交代

昨日（21日）有死者指，事發至今未有收到阿聯酋航空的慰問。江玉歡認為，該航空公司對外的溝通相當差，「唔係應該第一件事無論點樣都好，我覺得對家屬嘅慰問，或者對呢件事無論你話而家責任未知喎，咁你都要出下嚟㗎嘛係咪？」