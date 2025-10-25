機場貨機墮海｜陳美寶：全速進行調查　完成打撈後重開北跑道

香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。打撈團隊昨晚已吊起貨機機尾，民航意外調查機構已將「黑盒」及駕駛艙通話記錄儀送往實驗室進行初步分析，預計於一個月內發表初步報告。



運輸及物流局局長陳美寶今日（25日）表示，民航意外調查機構的調查工作會全速進行，而在打撈工作完成後，北跑道將會重開。特區政府、機管局及機場保安有限公司一直與家屬保持聯絡以提供適切支援。



運輸及物流局局長陳美寶今日（25日）表示，民航意外調查機構的調查工作會全速進行，而在打撈工作完成後，北跑道將會重開。（運輸及物流局局Facebook）

運輸及物流局今日（25日）在社交平台發帖，指打撈團隊昨晚吊起日前滑出海面的貨機機尾，民航意外調查機構隨即從飛機殘骸中取回俗稱「黑盒」的飛行記錄儀。目前「黑盒」及駕駛艙通話記錄儀已送往實驗室進行初步分析，團隊亦成功打撈其中一個引擎及起落架，打撈工作仍正進行中。民航意外調查機構將仔細檢視相關部件，並預計於一個月內發表初步報告。

打撈團隊昨晚吊起失事貨機機尾，並放在躉船。（機管局提供）

打撈船昨日先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

局長陳美寶指，特區政府、機管局及機場保安有限公司一直與家屬保持聯絡以提供適切支援。她又對土耳其當局的協助並承諾協調航空公司及機組人員全力支持及配合調查工作表示感謝。民航意外調查機構的調查工作會全速進行，而在打撈工作完成後，北跑道將會重開。

陳美寶表示，打撈及調查團隊過去數天日以繼夜工作，展現出高度的專業精神，感謝多個單位竭盡所能處理事件，包括香港機場管理局迅速調配資源應對事故、廣州打撈局提供專業技術支援協助打撈工作，而民航意外調查機構亦擔當主導角色，全力進行調查。