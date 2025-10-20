機場貨機衝落海｜陳美寶：對意外感難過　會持續高度關注事態發展

香港國際機場今日（20日）凌晨時分發生貨機滑出海面意外，兩名地面巡邏人員不幸離世。運輸及物流局局長陳美寶下午到機場了解，稱對意外感到難過，要求機場各單位要全面檢視，強化人員、乘客及運作的安全。她並指，局方會持續高度關注事態發展，敦促相關部門全力配合調查，期望民航意外調查機構在1個月內發表初步調查報告。



運輸及物流局局長陳美寶今日（20日）下午到香港國際機場，與香港機場管理局、民航處、民航意外調查機構、機場保安有限公司及消防處代表會面。（運輸及物流局Facebook圖片）

陳美寶向不幸離世機場保安公司員工的家屬，致以深切慰問，並聽取最新匯報，包括意外調查和機場的最新運作情況。

陳美寶對意外感到難過，並表示確保機場安全運作至關重要，要求機場各單位要全面檢視，強化人員、乘客及運作的安全。她表示，運輸及物流局會持續高度關注事態發展，敦促相關部門全力配合調查，期望民航意外調查機構在一個月內發表初步調查報告。

運輸及物流局在社交平台Facebook表示，機場今日逾1,000班航班繼續利用南跑道和中跑道運作，整體航班升降並未受影響。機管局在搜證完畢後，視乎天氣等情況許可，將盡快進行打撈工作及為北跑道進行緊急檢查及維修，爭取本周內重新投入服務。

機管局主席林天福（左二）與行政總裁張李佳蕙（左三）、機場運行執行總監兆聰（左四)及機場保安有限公司行政總裁張德強（左一）到肇事現場視察。（機管局圖片）

另外，機管局主席林天福與行政總裁張李佳蕙等下午到肇事現場視察。林天福對兩位保安員工離世深表哀痛，向他們家屬致以深切慰問。他已指示團隊盡一切能力支援死者家屬，並在完成所有必要的後續工作後盡快重開北跑道。