港超聯｜大埔巴西外援涉種族歧視　會方：雙方共識即日起提前解約

香港超級足球聯賽球會「大埔足球會」的巴西外援加比馬斯基達（Gabriel Mesquita）涉嫌在社交平台回應網民訊息時，作出種族歧視及侮辱性言論。球會今日（13日）最新聲明指，已根據內部紀律守則及合約條款完成調查與內部程序，與球員溝通後，雙方已達成共識，由即日起正式提前終止合約關係。



巴西外援加比馬斯基達（Gabriel Mesquita）今年7月加盟港超聯球會大埔足球會。（大埔足球會Facebook）

事源今季初加盟大埔、19歲的加比馬斯基達在社交平台發文，記錄正在申請香港身份證，但有網民在社交平台私訊並以「鬼佬」一詞稱呼他。對話截圖顯示加比馬斯基達以侮辱性言詞回覆該網民：「你覺得我真的想成為中國人嗎？我只是為了從你的國家把錢掏走。」

加比馬斯基達的留言中另涉及性器官、帶有種族歧視的言詞。事後，涉事網民表示已與球員父親事後私下溝通並致歉，表示雙方已達成諒解。

社交平台流傳圖片顯示加比馬斯基達私訊回覆網民時，當中涉及種族歧視言詞。（懂球帝平台截圖）

球會嚴正重申對種族歧視及侮辱性言論採取「零容忍」

大埔足球會昨日稱，該等言論純屬該球員的個人行為，與球會並無任何直接關係，絕不代表球會的立場。球會嚴正重申對種族歧視及侮辱性言論採取「零容忍」態度，亦絕不認同任何不尊重球迷及公眾的行為。

球會：球員已表達深切悔意

球會今日再發聲明，指球會紀律委員會已根據內部紀律守則及合約條款完成調查與內部程序。在聽取球員陳述及評估事件影響後，球會與球員已達成共識，由即日起正式提前終止合約關係。

球會重申，維護平等與尊重是職業足球的基石，會方對任何形式的種族歧視及不當言論始終堅持「零容忍」標準，對所有獲聘人員一視同仁。球會指，球員已就其個人言論向紀律委員會表達深切悔意，並再次向受影響的球迷及廣大公眾致以誠摯歉意。