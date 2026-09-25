元朗疑狗咬死人｜漁護署反駁「便利性撲殺」論　談絕育不能除風險

元朗周日（20日）懷疑有狗咬死人，漁護署連日行動至周四（24日）晚共捕捉了八隻無人看管狗隻，其中一隻被捕獲並植有晶片的狗隻「大B」，登記主人為動物救援組織「毛守救援」創辦人陸家捷， 原主人則是一名婆婆。



陸家捷周四早上在電台節目透露，指代為登記是怕當婆婆未能照顧大B時，可接獲漁護署通知然後跟進狗隻情況，又提到現時無晶片、無主人的健康流浪犬，在被漁護署捕獲後四天無人認領便遭處置是「便利性撲殺」。



漁護署晚上出稿時反駁指，坊間有人散播流言指漁護署「便利性撲殺」，動物被接收後四天便會被人道處理的說法並非事實，並指漁護署是根據《狂犬病條例》及相關法例處理無人認領狗隻，法例規定的四天，只是讓漁護署進行查詢及尋找主人的法定要求時間，而由接收至送往伙伴機構的時間，視乎動物的健康狀況、性情及相關機構的接收能力，一般需時數星期至數個月不等。



漁護署連日聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。（資料圖片/黃學潤攝）

漁護署：法例上的四天是讓漁護署查詢及尋找主人的法定要求時間

漁護署指，坊間有人散播流言，指漁護署「便利性撲殺」，動物被接收後四天便會被人道處理。署方嚴正澄清，這些說法並非事實。漁護署是根據《狂犬病條例》及相關法例處理無人認領狗隻。法例規定的四天，只是讓漁護署進行查詢及尋找主人的法定要求時間。

捕獲狗隻後，漁護署會檢查狗隻是否已植入晶片並領有狗牌，並根據登記資料聯絡畜養人及核對報失紀錄。如最終未能尋找到畜養人，動物管理中心人員及獸醫師會耐心觀察接收的動物。身體健康及性情溫馴的狗隻，會被送往漁護署的伙伴動物福利機構接受絕育手術及安排讓市民領養。漁護署不會將沒有畜養人的狗隻放回社區，以免造成公共安全風險。

由接收至送往伙伴機構的時間，視乎動物的健康狀況、性情及相關機構的接收能力，一般需時數星期至數個月不等。漁護署一直致力平衡動物福利與公眾安全，並會持續與伙伴動物福利機構保持合作，推動絕育及領養工作。

警方與漁護署人員帶齊盾牌及捕獸器再次展開聯合行動。(facebook/元朗警區)

漁護署稱作為登記狗主就要負上畜養人的責任

漁護署表示作為登記狗主，就要負上畜養人的責任，必須妥善管控狗隻，履行照顧牠一生的承諾。狗隻被放任於公眾地方，有機會對其他人或動物造成傷害，棄掉狗隻更加是違法行為。漁護署提醒狗隻畜養人，除了要為狗隻領牌之外，亦須定期為狗隻接種狂犬病疫苗及續領牌照。署方已加強狗隻牌照巡查，並會針對違規行為嚴正執法。

香港高密度 缺乏管束狗隻對公眾安全風險不能單靠絕育消除

署方續稱，在高密度的都市環境，無人畜養和缺乏管束的狗隻均可能對公眾安全構成風險，這風險不能單靠絕育而消除。因此，漁護署會繼續以多管齊下的方法，並以符合世界動物衞生組織訂定的國際標準管理流浪動物，包括透過宣傳教育提倡以負責任的態度飼養寵物和妥善照顧動物，以及與動物福利機構合作推廣絕育和領養。

如市民遇到懷疑無人管束的狗隻，切勿自行追捕或挑釁，應致電1823報告，以便漁護署跟進處理。如情況危急（例如狗隻有攻擊行為或構成即時危險），請立即報警求助。

9月24日，有人獻上花束悼念。（資料圖片/蔡正邦攝）

▼9月24日漁護署偕警方捉狗行動



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▼9月22日漁護署偕警方捉狗行動



漁護署和警方在元朗壆圍南路、壆圍西路及錦壆路附近一帶進行聯合狗隻捕捉行動，共捕捉兩隻無人看管的唐狗。（漁農自然護理署Facebook圖片）