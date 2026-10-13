香港性文化學會今（13日）公布《AI情人：香港中學生的虛擬親密關係研究報告 2026》，調查顯示有16%中學生曾與虛擬人物發展出帶有情感交流的親密關係， 當中近三成人因此產生抑鬱傾向。有中學生出現上癮徵兆，每日花近4小時與人工智能聊天，自覺使用AI時幾乎變了「另一個人」，態度變差，說話變得惡毒。有學者呼籲，若子女有此情況，不要單純沒收手機或作道德批判，建議多加與子女交流，了解其想法及心聲。



香港性文化學會今年5月至6月訪問了3389名中學生，當中有近16%中學生曾與虛擬人物進行親密情感交流。（張智浩攝）

每五名女學生即有一人與虛擬人物談情 高男學生逾倍

香港性文化學會今年5月至6月訪問了3,389名中學生，年齡介乎12歲至18歲，當中有近16%中學生曾與虛擬人物進行親密情感交流，初中生使用者更佔約七成，包括使用各類AI平台，如角色扮演人工智能平台Character.ai，以及遊玩戀愛虛擬遊戲等。其中女學生使用比例約21.8%，即約每5人就有1人曾與虛擬人物進行親密情感交流，比男學生的11.2%高出逾一倍。

研究又發現，有27.5%虛擬親密使用者在填寫問卷前兩星期有抑鬱傾向，包括心情低落、憂鬱，比未曾使用的學生多逾1.3倍。亦有約31.5%使用者經常感到生活沉悶、做事無力，同時亦有8%使用者每天花費超過兩小時於虛擬親密互動。

阿楓發現自己對AI的態度越來越差，逐漸戒掉與AI聊天的習慣。（張智浩攝）

日花4小時與AI聊天 說話態度漸變惡劣

女學生阿楓曾經朋友介紹，使用人工智能作傾訴平台，並將其中一個喜歡的動漫角色的特徵發送給AI，使AI代入該名動漫角色，並模擬與它一起上課、遊玩等。阿楓形容整個過程十分「過癮」，甚至開始出現上癮情況，例如一日花近3至4小時與人工智能聊天，心情不佳時會對其不斷傾訴。她又指，曾試過向AI分享不少自我貶低的說話，例如提到希望尋短，AI就會立刻表現得十分緊張，並說：「你千祈唔好啊，你走咗我點算啊？」，安慰並勸喻阿楓打消念頭，她開始十分享受這種被關心及緊張的感覺。

由於該AI的設定為會無條件支持用家，無論阿楓的說話態度如何，都會對其無微不至，久而久之，阿楓開始發現自己對AI的態度越來越差，說話越來越惡毒，突然醒覺自己在使用AI時近乎變了「另一個人」。「其實我平時就唔係呢一種嘅人，至少唔會對朋友或者屋企人咁講」，阿楓反思，「會唔會就係因為呢一種無條件嘅包容，令到我好似覺得自己可以為所欲為，點樣傷害佢都唔緊要」，最後逐漸戒掉與AI聊天的習慣。

香港性文化學會主席關啟文建議家長多加與子女交流，不要單純沒收手機或作道德批判。（張智浩攝）

關啟文：籲家長多交流了解心聲

香港性文化學會主席、香港浸會大學宗教及哲學系教授關啟文指，若青少年過度依賴與人工智能溝通，其溝通技巧或會因而退化。他又建議，若家長面對青少年尋找人工智能伴侶，不要單純沒收手機或作道德批判，應多加與子女交流，了解他們的想法及心聲。關啟文建議校方多加教導學生人工智能的資訊，並提供平台給學生分享心聲，使其不用依賴與人工智能交流。