施政報告丨ACCA︰支持推動人工智能作為香港未來發展重要產業

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會表示，歡迎行政長官今日﹙16日﹚發表《香港第一個五年規劃》（香港五年規劃）及《行政長官2026年施政報告》（施政報告）。其中，ACCA支持行政長官在《香港五年規劃》及《施政報告》中，描繪出香港未來五年遠景，包括推動人工智能作為香港未來發展的重要產業、強化國際金融中心地位及加快北部都會區建設。ACCA指出，香港會計專業可以為「四中心、一高地」的發展，提供與國際接軌及備受認可的服務，扮演關鍵角色。

ACCA香港分會會長鄭傑燊表示，今日行政長官發表的《香港五年規劃》及《施政報告》，對香港未來發展舉足輕重。專業會計服務已從後勤支援提升至前瞻策略層面，在深化大灣區數據跨境流通、推動北部都會區綠色及創科產業落地，以及拓展離岸人民幣與大宗商品樞紐方面發揮關鍵作用。ACCA全力支持政府的戰略方向，持續以專業力量引領價值創造，推動香港成為國際指標。

ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵表示，人工智能的發展已是勢不可擋，ACCA建議政府考慮擴大持續進修基金規模，及將資助形式由實體課程擴展至經認證的數位學習平台，以確保香港人才在轉型浪潮中保持核心競爭力。