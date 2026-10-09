智造方案專業協會正式成立　推廣建造業應用人工智能及金融科技

智造方案專業協會（Association of Intelligent ConTech Solutions Professionals, AICSP）10月5日於西九文化區M+博物館舉行成立典禮，宣布推動建造業應用人工智能及金融科技。協會旨在協助行業由經驗驅動轉型為智慧密集，吸引逾125間跨界別機構代表出席。



智造方案專業協會(AICSP)成立慶祝典禮吸引 125 間來自建造、創科、金融及專業服務界的跨界別機構精英出席。（智造方案專業協會提供）

藉數據科技應對工程痛點

創新科技及工業局工業專員（創新及科技）葛明擔任主禮嘉賓。創會執行會長孟家榮表示，建造業每天面對安全、進度、成本及人才等問題，行業未來需將經驗連接數據，利用技術支援判斷與風險管理，建立更安全及可持續的未來。

四大宗旨力抗工業意外 推廣沙盒計劃減低「潛規則」

協會訂立四大發展宗旨，包括知識培訓、減少工業意外、推廣環保減碳，以及制定客觀標準以減低對不明文慣例的依賴。協會首年將按教育普及、應用落地及生態倡議三大方向推進，透過舉辦工作坊及沙盒計劃等，把科技帶入日常工作，涵蓋安全監控、質量檢查及成本預測等範疇，協助中小企逐步採用合適科技。

智造方案專業協會四大宗旨

1. 教育及研究：將 AI、FinTech、可持續發展報告、建築採購透明度等知識傳遞予從業員；



2. 工地及公眾安全：推廣 AI 安全協議及創新科技，減少工業意外，保護生命；



3. 環保及社會責任：推廣科技優化資源效率、減少建築廢料、降低碳排放，為下一代負責；



4. 行業標準：制定客觀、透明及可量度的評估方法與指引，減少對行業「潛規則」或不明文慣例的依賴，提升整體行業的公信力。



從教育到生態倡議：三大工作方針推動FinTech合約審閱與CPD專業培訓

協會首年將以「教育普及、應用落地、生態倡議」3大方向推進工作。具體措施包括舉辦入門工作坊、持續專業發展（CPD）課程、證書課程及案例教學；透過試點項目、沙盒計劃及工具配對，將AI及FinTech帶入安全監控、質量檢查、成本預測及合約審閱等日常工作；同時凝聚政府、金融、科技、承建商、顧問及中小企等持份者，建立共同標準，並計劃發布研究及專業報告。