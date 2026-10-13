叙福樓「好呷台灣火鍋」10.25全線結業　曾推爆旋陀螺對戰區吸客

本港飲食業面臨寒冬，牛角母企叙福樓集團旗下主打台式火鍋放題的「好呷台灣火鍋」，位於旺角朗豪坊的最後分店將於本月25日結束營業，店方在社交平台稱「即將完成使命」，意味着品牌全線結業。該品牌曾於今年年初一度表示將「告一段落」，因食客挽留而繼續經營，6月底更推出「爆旋陀螺對戰區」供食客免費試玩，惟最終仍難逃結業的命運。



「好呷台灣火鍋」位於旺角朗豪坊的分店。（網上圖片）

「好呷台灣火鍋」內部環境。（網上圖片）

會員即日起惠顧獲贈Sapporo生啤電子優惠券

店方在社交平台發文，稱即將完成使命，朗豪坊店將於10月25日晚上11時結束營業，感謝顧客一直以來的愛戴與支持，並提醒如持有好呷台灣火鍋店KABU PASS電子優惠券，需在10月25日或之前到店使用。另外，會員由即日起至10月25日，惠顧「好呷」朗豪坊店將獲贈Sapporo生啤電子優惠券。

「好呷台灣火鍋」位於旺角朗豪坊的最後分店將於本月25日結束營業。（好呷台灣火鍋Facebook圖片）

「好呷台灣火鍋」主打台式火鍋放題提供逾50款食材，包括台灣手工丸餃、美國SRF和牛等，於2022年進駐朗豪坊，再於2023年選址銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心3樓開設分店。店方於今年1月初，宣布最後一間分店將於3月中旬結業，又提到旺角分店即將「完成任務」，其後獲食客挽留繼續經營。

今年6月底，店方更曾藉着爆旋陀螺熱潮，店內推出「爆旋陀螺對戰區」，供食客免費試玩。不過，品牌最終未能扭轉劣勢，在本月初宣布最後分店於10月25日結業。