7-Eleven印度市場失利敗走　31間門市9月底全數結業

全球有逾8萬間門市的7-Eleven在全世界20個國家及地區開到成行成市，但進軍印度卻頻頻碰壁。母企Seven & i 控股宣佈，由印度信實零售（Reliance Retail）營運的31間7-Eleven已於9月底全數關閉，雙方預計結束為期5年的加盟合作關係。



7-Eleven早於2019年進軍印度，但苦戰五年最終失利。

Seven & i 早在2019年進軍印度，最初合作的是印度零售連鎖集團Future Group，但因Future Group未達成開新店數量目標，以及無力支持授權費用，Seven & i 於2021年改與印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業集團（Reliance Industries）旗下子公司信實零售企業合作，首間門店於同年10月在孟買開幕，高峰期一度開設約60間門市。

傳統雜貨店與「即時零售」前後夾擊

當地傳媒報道指出，，由於當地小型傳統雜貨店（Kirana）札根頗深，主打10至30分鐘極速送達的即時零售（Quick commerce）激烈競爭，令7-Eleven這種標準型便利商店在當地舉步為艱。

根據財務報表資料，印度7-Eleven在截至2026年3月止的會計年度，營收約9.2億印度盧比（約7,488萬港元），淨損接近9億印度盧比（約7,325萬港元），意味7-Eleven在印度的業務幾乎始終未能實現獲利。

Seven & i表示，正從長遠發展角度檢討印度業務，並研究不同可行方案，不排除未來尋找新的印度合作夥伴，以保留當地市場據點，但目前尚未作出最終決定。