「智方便」推AI助手「阿智」解答公共服務查詢　年底升級更個人化

數字政策辦公室今日（14日）公布，「智方便」推出名叫「阿智」的「AI智能助手」功能，解答有關政府公共服務的查詢。市民只需輸入問題，「AI助手」即會運用人工智能，從官方渠道即時尋找相關資訊，並整理成條理清晰的內容供市民參考。數字辦又稱，預計於今年年底推出加強版，提供個人化服務，以進一步提升用戶體驗。



在主頁點擊吉祥物「阿智」的頭像，即可啟動「AI助手」。（政府新聞處照片）

「智方便」的「AI助手」服務範圍，涵蓋政府公共服務相關查詢，市民只需輸入問題，「AI助手」即會運用人工智能，從官方渠道即時尋找相關資訊，並整理成條理清晰的內容供市民參考。當市民查詢網上服務的申請流程時，「AI助手」更會列出申請條件、操作步驟及相關的服務連結，讓用戶能夠一鍵接達所需網上服務，再配合「填表通」功能（如適用）輕鬆完成申請。

點擊「阿智」頭像 啟動「AI助手」

備有「AI助手」功能的最新版本的「智方便」流動應用程式（5.0版本）將於即日起至10月下旬，由官方應用程式商店逐步推送給用戶。用戶只需安裝最新版本的流動應用程式，並在主頁點擊吉祥物「阿智」的頭像，即可啟動「AI助手」。

數字辦指，將持續優化「AI助手」功能，預計於今年年底推出「AI助手」加強版，提供個人化服務，以進一步提升用戶體驗。

方保僑：打破過往資訊分散的「部門迷宮」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，數字政策辦公室於最新 5.0 版本「智方便」推出「AI助手」，代表生成式人工智能（GenAI）正式落戶公共服務，是香港建設智慧城市極為關鍵且貼地的一步。第一階段的 AI 助手運用大語言模型，以 7x24 在線模式解答市民查詢，徹底打破過往資訊分散的「部門迷宮」。市民只需以日常口語提問，AI 即可即時搜尋官方資料並附上直達連結，不僅大幅簡化搜尋流程，更有效為前線接線與後勤人員分流常規查詢，提升整體行政效率。

隨着今年底第二階段推行，AI 助手更將升級為個人化智慧管家，經授權後可分析用戶需求，並主動提示未付帳單及申請進度，同時與「數碼企業身份」平台整合，協助中小企業精準對接合適的資助計劃。他認為，這項由「人找服務」轉變為「服務找人」的突破，展現了數字政府「以人為本」的轉型魄力，鼓勵市民與業界踴躍體驗。