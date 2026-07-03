打擊炒場｜康文署7.7起推新措施　智方便可早15分鐘入康體通訂場

康文署打擊「炒場」新措施下周二（7日）起生效，康文署今日（3日）提醒「SmartPLAY康體通」用戶，下星期二起可透過「智方便」於每日上午7時起，優先登入My SmartPLAY流動應用程式，預訂七天內可供預訂的設施。因應「智方便」只適用於年滿11歲人士，11歲以下的「SmartPLAY康體通」用戶可繼續於每日上午7時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。



至於不擬使用「智方便」登入的「SmartPLAY康體通」用戶，則於每日上午7時15分起（比「智方便」遲15分鐘），透過My SmartPLAY流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂設施。



康文署指，新措施藉「智方便」的認證功能，加強核實康體設施／場地租用人的身分，有助進一步打擊「炒場」。



康文署今日（11日）宣布，7月7日起，「康體通」用戶可透過「智方便」，每天上午7時起優先登入My SmartPLAY流動應用程式，預訂七天內可供預訂的設施。（資料圖片／鄭子峰攝）

康文署早前指，新措施藉智方便的認證功能，加強核實康體設施或場地租用人的身分；因應上午7時至7時15分是「炒場」者利用電腦程式或自動化工具訂場的最活躍時段，新措施將更有效防止「炒場」。因應「智方便」適用於年滿11歲的人士，11歲以下的「康體通」用戶可繼續於每天上午7時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。

康文署今日再次提醒「SmartPLAY康體通」用戶，切勿將「智方便」帳戶提供予第三者使用，亦不要向「炒場」者提供帳戶資料代為訂場，任何用戶如曾光顧「炒場」者的服務或將帳戶資料提供予他人，應盡快更改用戶密碼。

康文署指會繼續嚴格執行「SmartPLAY康體通」使用條件，任何用戶如違規使用電腦程式或自動化工具預訂設施／場地或干擾系統正常運作，不論是否透過「智方便」登入「SmartPLAY康體通」系統，以及有否進行預訂或交易，康文署會暫停違規帳戶360日，無須給予任何預先通知。