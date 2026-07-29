積金易懶人包｜7月底須智方便雙重認證！提取強積金步驟+註冊方法

積金局宣布「積金易」平台將於7月底有新安排，包括年滿65歲人士在準備提取強積金時，需進一步利用「智方便」認證身份，以加強保護計劃成員的強積金。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理當中詳情，關心自己強積金的朋友，即睇申請及註冊教學！



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「積金易」7月底起須以「智方便」多重認證身份

積金局指，7月底開始，除了強積金戶口結餘$5,000或以下的小額提款，或因親屬離世而辦理的申索這兩類情況外，所有人（包括年滿65歲的長者）在「積金易」平台申請提取強積金，都必須透過政府的「智方便」手機應用程式多重認證身份。

即使你已經在註冊及開通「積金易」戶口時已經通過認證，但到你需要取款時，系統還是會要求你再用「智方便」做一次容貌辨識，以核實身份。身份確認及遞交文件後，受託人才會發放相關款項。

所有人在「積金易」平台申請提取強積金，都必須透過政府的「智方便」手機應用程式多重認證身份。（資料圖片）

積金局「積金·誌」指，使用「智方便」（iAM Smart）驗證強積金帳戶及登入積金易平台，主要有以下考量：

【1】防範身分盜用

積金局早前曾發現有不法分子以高仿真度的假身份證，非法提取年滿65歲計劃成員的強積金，故強化身份核實以同類欺詐案件發生。

【2】保障強積金資產免被非法提取

積金局留意到，有個別濫用提早提取強積金的情況，包括以虛假聲明或其他不法手段申請提早提取強積金，更有不法分子誘騙計劃成員非法申請提早提取強積金，使用「智方便」驗證，能堵截非法提取個案，保障打工仔利益。

使用「智方便」驗證，能堵截非法提取個案，保障打工仔利益。（AI生成圖片）

【3】升級帳戶防護

透過政府級別的認證系統，能有效確保操作者的真實身分，提升強積金帳戶的安全性。

【4】登入更便利

透過「智方便」可輕鬆且安全地登入「積金易」平台，用戶不用每次都須輸入繁瑣的帳號及密碼。

如何透過「智方便」註冊「積金易」及認證身份？

1. 下載「積金易」App。

2. 打開「積金易」App，按「註冊」，點選「成員」，細閱注意事項後按「繼續」。

3. 仔細閱讀指示後按「註冊」，接著使用「智方便」來驗證身分。

4. 以「智方便」通過驗證後，檢查系統填個人資料是否正確，並補填聯絡方式和地址。

5. 收取短訊或電郵的一次性驗證碼來完成驗證，就可以按「下一步」。

6. 核對一次所有填好的資料，確認無誤便可按「提交」。

7. 細閱並接受條款及細則後，便會獲得「積金易號碼」，接著按「立即啟動」。

8. 建立用戶名稱及密碼後，按「確定」即可。



「智方便」註冊「積金易」詳情圖文教學：

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積金易｜如何申請提取強積金？

當計劃成員年滿65歲，可選擇以下其中一個方法處理強積金：

1. 分期提取

2. 一筆過提取

3. 保留在強積金計劃內繼續投資



根據積金局規定，強積金受託人每年必須為計劃成員提供最少4次免費的提取服務。值得留意，每個強積金計劃可能會就分期提取強積金作出不同的設定或安排，因此在提交申請前，計劃成員可向受託人查詢。

年滿65歲的成員如計劃提取強積金，須透過「積金易」平台向受託人申請提取強積金，及提交所需證明文件，包括：

身分證明文件：身分證明文件（例如香港身份證）



「積金易」申請提取強積金新安排步驟：

1. 經「積金易」遞交指示（點擊「我的強積金」＞「提取權益」＞「申索強積金權益」）

2. 以「智方便」進行多重身份認證；

3. 遞交相關證明文件；

4. 審批後，受託人發放強積金。



積金易｜手機太舊怎麼辦？

如果手機太舊用不到「智方便」，或是不懂安裝「積金易」，其實大家只需要帶準備兩樣東西，包括香港身份證以及智能手機，直接前往任何一間「積金易」服務中心，便會有職員親自協助完成所有註冊手續。

「積金易」服務中心地址

地址：



香港島：

灣仔皇后大道東248號大新金融中心6樓601B室（港鐵灣仔站A3出口）



九龍：

尖沙咀東部麼地道77號華懋廣場12樓1204-6室（港鐵尖沙咀站P2出口）



新界：

荃灣楊屋道8號如心廣場第2座18樓1802A室（荃灣西站D出口，荃灣西如心酒店旁，入口位於如心廣場一期辦公大樓）



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