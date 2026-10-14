十一｜Uber︰內地乘客較假期前升19% 十大目的地K11 MUSEA居首
撰文：歐陽德浩
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國慶十一黃金周上周結束，內地旅客訪港人次逾141萬。網約車平台Uber香港今日（14日）公布，內地活躍乘客較假期前升19%，其十大目的地主要是尖沙咀及中環等，當中又以尖東K11 MUSEA位居榜首。
Uber︰十一黃金周內地活躍乘客較假期前升19%
網約車平台Uber上月底為內地旅客在微信小程序推出新功能，加入「普通話優步」的選項，讓內地旅客配對能用普通話溝通的司機。Uber今日公布，十一國慶黃金周（即10月1日至7日）上周結束，若對比假期前的7日（即9月24日至30日），內地活躍乘客人數升19%，前往目的地包括尖沙咀、中環、銅鑼灣及灣仔等旅遊熱點。
內地旅客十大目的地一覽 尖東K11 MUSEA居榜首
Uber統計內地旅客十大目的地︰
1. 尖沙咀 K11 MUSEA
2. 銅鑼灣崇光百貨
3. 尖沙咀河內道
4. 尖沙咀天星碼頭
5. 尖沙咀海港城
6. 中環海濱
7. 中環 IFC
8. 中環紅棉路
9. 灣仔港灣道
10. 中環蘭桂坊
Uber︰微信小程序進一步打破語言和支付障礙
Uber香港區總經理鍾志霆表示，Uber微信小程序滿足內地旅客最熟悉的社交與支付生態圈的需求，提供從搜尋到支付的無縫體驗，自從上月底結合新推出的「普通話優步」選項，進一步打破語言和支付障礙，提升內地旅客在黃金周高峰期來港的跨境出行體驗。