十一｜Uber︰內地乘客較假期前升19%　十大目的地K11 MUSEA居首

國慶十一黃金周上周結束，內地旅客訪港人次逾141萬。網約車平台Uber香港今日（14日）公布，內地活躍乘客較假期前升19%，其十大目的地主要是尖沙咀及中環等，當中又以尖東K11 MUSEA位居榜首。



運輸署今年8月28日起接受網約車平台申請牌照，Uber當日回應正積極籌備申請。（資料圖片）

Uber︰十一黃金周內地活躍乘客較假期前升19%

網約車平台Uber上月底為內地旅客在微信小程序推出新功能，加入「普通話優步」的選項，讓內地旅客配對能用普通話溝通的司機。Uber今日公布，十一國慶黃金周（即10月1日至7日）上周結束，若對比假期前的7日（即9月24日至30日），內地活躍乘客人數升19%，前往目的地包括尖沙咀、中環、銅鑼灣及灣仔等旅遊熱點。

Uber公布十一國慶黃金周期間內地旅客的十大目的地，其中尖沙咀K11 MUSEA居榜首。（資料圖片／梁鵬威攝）

內地旅客十大目的地一覽 尖東K11 MUSEA居榜首

Uber統計內地旅客十大目的地︰



1. 尖沙咀 K11 MUSEA

2. 銅鑼灣崇光百貨

3. 尖沙咀河內道

4. 尖沙咀天星碼頭

5. 尖沙咀海港城

6. 中環海濱

7. 中環 IFC

8. 中環紅棉路

9. 灣仔港灣道

10. 中環蘭桂坊



Uber香港區總經理鍾志霆指，Uber微信小程序提升內地旅客在黃金周高峰期來港的跨境出行體驗。（資料圖片／歐陽德浩攝）

Uber︰微信小程序進一步打破語言和支付障礙

Uber香港區總經理鍾志霆表示，Uber微信小程序滿足內地旅客最熟悉的社交與支付生態圈的需求，提供從搜尋到支付的無縫體驗，自從上月底結合新推出的「普通話優步」選項，進一步打破語言和支付障礙，提升內地旅客在黃金周高峰期來港的跨境出行體驗。