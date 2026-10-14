自稱曾在東南亞國家賭場任職荷官的KOL「樂童」，接受本地傳媒訪問，稱曾於柬埔寨「園區」的線上賭場工作，收入豐厚，報道後半段她承認東南亞地區治安欠奉，不鼓勵他人仿效她到園區打工。訪問刊出後引來網上熱議，認為是宣傳「園區」及線上賭博，有如「詐騙園區廣告雜誌」，涉事傳媒後來亦將報道下架。

《香港01》曾聯絡樂童回應事件，她稱受邀訪問不涉金錢，但為免被人「帶風向」及遭斷章取義，不會再受訪。

聯合國報告提醒，非法線上博彩平台不僅是巨額黑金的洗錢樞紐，更是犯罪集團誘騙與控制青年勞動力的關鍵入口。本港多個執法部門亦曾發出防騙呼籲，提醒公眾勿輕信社交平台上的東南亞賭場招聘。



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樂童自稱曾於柬埔寨「園區」的賭場任職荷官，拍片於社交平台分享經歷。（樂童Instagram影片截圖）

稱在柬埔寨「園區」內賭場工作

KOL樂童以前賭場荷官的身份，接受一間本地報章的網上平台專訪講述工作經歷，但全篇誤寫其名為「樂瞳」。報道中樂童稱大學畢業後獲同校師姐介紹，成為網上賭場百家樂荷官，曾赴菲律賓和柬埔寨等東南亞國家工作五年，直播有收賭客打賞，形容收入豐厚。

訪問中引來爭議的其中一點，是她稱於柬埔寨工作的賭場位於「園區」，又稱「不是所有園區都是KK園區」，她當時沒有被禁閉，有人身自由，並可自己保管護照，無被「賣豬仔」。樂童受訪時亦有形容賭場荷官的工作內容、網上賭場的公信力、網上賭場的發牌規矩。

但報道後半段指，樂童認為東南亞園區治安差，難保障安全，不鼓勵其他人仿效她到園區打工，更表示「萬一你出了意外，你的心肝脾肺腎被人取走了（就很慘）。」

報道於周三（14日）早上刊登後，隨即被網民熱議，除涉非法跨境網上賭博外，更有人認為內容觸及柬埔寨「園區」賭場工作報酬豐厚，有如「詐騙園區廣告雜誌」，宣傳到「園區」工作。涉事報道於中午時份同日被下架。

女KOL受訪自爆曾任柬埔寨園區賭場荷官 不再回應稱免被斷章取義

2023年緬甸撣邦的一間網上賭場，賭場之後被關閉。（聯合國毒品和犯罪問題辦公室）

回覆香港01：免被指責帶風向不再受訪

東南亞國家的所謂「園區」，普遍被認為是詐騙園區。這些詐騙園區涉電騙、賭博外，更涉人口販賣、虐待。過去香港亦有人墮求職陷阱，被困於詐騙園區，保安局曾派人協助營救，及於機場向前往東南亞國家的人士宣傳，勿墮詐騙園區的求職陷阱。

《香港01》聯絡樂童回應事件，她指為免被人「帶風向」，不會再接受採訪。她稱，訪問不涉金錢交易，「就算我多次講過唔好行我行過既（嘅）路，最後都俾（畀）人誤會、攻擊」。她又稱，事件已令她身邊的人受攻擊，不會再分享過去經歷，「免得大家斷章取義」。

樂童的社文平台帳號自稱是「游走8國派牌嘅荷官」，分享任職海外賭場荷官的經歷。

分享海外賭場工作 更多影片需私訊

樂童的社文平台帳號自稱是「游走8國派牌嘅荷官」，2026年7月起分享在海外賭場做荷官的日常、工作及在東南亞國家生活的經歷，部份片段亦只公開上半部份，要觀看下半部份就要留言，由她私訊連結。她在社交平台稱，柬埔寨的治安欠佳，園區的確會虐打員工，但她沒有遇過有關情況。

樂童曾於影片中，分享一名「喺KK園區工作嘅姊妹」任職「正規線上荷官」的經歷。（樂童Instagram影片截圖）

KOL影片內容無法核實

樂童上載的其中一條影片，稱認識一名「喺KK園區工作嘅姊妹」任職「正規線上荷官」。她引述對方稱當地治安不好，園區外都是持槍保鏢，「每日過得驚驚青青」，但形容對方不是受害者，而是「為咗跨越社會階層，而夠膽去灰色地帶搏一搏嘅小女人」。

她在片尾又引述對方公開經歷，因見過沒那麼幸運的人（豬仔），叫觀眾要有危機意識，勸想「搵快錢」的人想清楚，是否「真係有嗰個本事」。

不過，樂童在社交平台上無說明之前工作的是哪一個園區，所有內容均無法核實。

聯合國：2025年亞太區網騙損失1141億美元

事實上，「正規線上荷官」大機會是跨國犯罪集團掩飾人口販運與洗錢的糖衣包裝。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (UNODC) 2026年7月發布的《東南亞跨國有組織犯罪威脅評估》報告，東南亞的地下犯罪經濟，已從零散幫派，進化為高度一體化的「特許經營」犯罪生態。

報告指出，非法線上博彩平台不僅是巨額黑金的洗錢樞紐，更是犯罪集團誘騙與控制青年勞動力的關鍵入口。單是2025年，東亞、東南亞、澳洲與新西蘭受各類網絡詐騙造成的年度損失估計高達883億至1,141億美元。許多求職者初期被以「高薪直播、自由荷官」等包裝誘騙至柬埔寨或緬甸，抵達封閉園區後旋即遭沒收證件、強迫從事跨境電騙，甚至淪為債務奴役的轉賣對象。

港府屢發防騙呼籲 勿輕信東南亞賭場招聘

香港保安局、警務處及入境處多次召開記者會並發出防騙呼籲，提醒求職者切勿輕信社交平台上包裝為「免經驗、高薪低門檻、包機票食宿」的東南亞賭場推廣、後勤客服或科技公司招聘。

根據香港法例第148章《賭博條例》第16E條（推廣或便利收受賭注等），任何人明知而推廣或便利收受賭注，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。

警方多次強調，即使該博彩平台在當地聲稱持有牌照或「合法註冊」，只要在香港境內推廣、招攬他人參與未獲香港特許的非法博彩，或作為中介引流，均屬違法。

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