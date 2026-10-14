觀塘食物廠鮮肉榨菜包檢出蠟樣芽孢桿菌超標　食安中心飭停售棄置

食物環境衞生署食物安全中心今日（14日）公布，觀塘一間食物製造廠的一個鮮肉榨菜包樣本，被檢出每克含25萬個蠟樣芽孢桿菌，超標1.5倍，中心正跟進事件，並指示涉事食物製造廠停售和棄置相關食品，同時要求進行徹底清潔和消毒。



食物安全中心。（政府新聞網圖片）

食物安全中心表示，涉事的鮮肉榨菜包從觀塘一間食物製造廠抽取進行檢測。結果顯示，該樣本每克含25萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意，超標1.5倍。

中心已即時派員到有關食物製造廠調查，並知會其上述違規事項。該食物製造廠已按中心指示停售和棄置相關食品。中心亦已向有關食物製造廠的員工作出食物安全和衞生教育，並要求進行徹底清潔和消毒。中心會繼續跟進事件及採取適當行動。調查仍然繼續。

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。