宏福苑｜兩分判商稱開「生口」屬慣常做法　受宏業指示發泡膠封窗

大埔宏福苑大火，各座後樓梯窗戶被改成工人出入的「生口」，令居民逃生時間大大減少。大火獨立委員會周三（14日）上載新一批文件，負責後樓梯工程的「志富建築」及負責外牆修葺的「明旺維修工程」承認對開「生口」知情，稱是一般慣常做法。志富建築的結構工程師戚務堅表示，原本的窗口可以開啟，與「生口」一樣，都可以讓火和煙霧進入後樓梯，在防火上無分別。

火勢快速蔓延的其中一個原因是發泡膠封窗，負責的明旺維修工程則指，是受宏業指示。



大埔宏福苑大火，各座後樓梯窗戶被改成工人出入的「生口」，令居民逃生時間大大減少。（資料圖片／翁鈺輝攝）

大埔宏福苑大火，各座後樓梯窗戶被改成工人出入的「生口」，令居民逃生時間大大減少。（翁鈺輝攝）

志富建築今年6月中回覆獨委會中，回答有關工作安排和後樓梯的工作紀錄等，包括之前處理過的項目有否將後樓梯窗戶開成「生口」。志富回覆指，工程是「滿昌」承接，開「生口」是一般慣常做法。志富又指，所有施工設計及程序由總承辦商（即宏業建築工程有限公司）安排，「滿昌」是按指示施工。

志富的認可人士黎家榮、註冊結構工程師戚務堅亦有向獨委會提交回覆。黎家榮指，自己的職責僅限於將梯間原有窗戶更換為固定式耐火不銹鋼窗，並不涉及梯間其他工程或屋苑整體大維修。

至於為何未有通報「生口」，黎家榮指，原有舊窗可開啟、非耐火，本身並不具備阻煙及防火功能，故在其專業理解中，以木板作臨時覆蓋不會對窗戶的防火性能產生不利影響，當時未察覺有違法嫌疑。

戚務堅則指，原有窗戶或木板是否具備耐火、阻煙功能，不屬於其專業知識與職責範圍，其並非認定火警隱患的專家，亦不負責監控工程進度與施工過程。他承認，在巡查時注意到梯間約每隔5層有窗戶被拆除，但他同樣認為，原有窗戶不具耐火等級，故在消防安全角度上開生口及原有窗戶「兩者並無分別」，均無法阻擋煙火進入梯間。

2024年9月12日，有市民於Facebook群組「宏福苑居民交流群組」上載照片，可見部份窗戶已被發泡膠封窗。（Facebook圖片）

至於負責外牆修葺的明旺維修工程，則負責宏道閣的打鑿、清泥頭、黐窗等工作。明旺指，2025年1月16日，宏業指示明旺負責人張明海用發泡膠封窗，惟材料非由明旺採購，發泡膠是否阻燃等「唔知詳情」。被問到發泡膠封窗如何協助工程、是否行內的常用方法，明旺同樣指「唔知詳情」。

明旺又在回覆中指，參與了宏道閣5樓、10樓、15樓、21樓、27樓後樓梯拆窗工程，形容是一般慣常做法。被問到是否知悉拆窗會削弱防火分隔功能、曾否收到不可拆窗等指引或圖則，明旺稱「唔知情」。