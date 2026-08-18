宏福苑｜獨委會獲特首同意　延至10月底前交報告　稱需時分析資料

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會聽證會上月結束，原定須於9月提交報告。委員會今日（18日）表示，已獲行政長官同意，將提交報告的期限延展，預計於10月底之前完成工作。



委員會解釋，現正繼續處理書面證供及其他陸續收到的資料，包括超過一百萬個檔案，並開始草擬報告。由於因職權範圍所涵蓋的事項繁多而且性質複雜，涉事方眾多，委員會須以事實基礎作出研判及結論，並提出建議，需要較多時間分析和研究由各方提交的大量資料。



2026年4月，宏福苑外貌。（資料圖片 / 湯致遠攝）

職權範圍事項繁多複雜 需時分析資料

委員會現正繼續處理書面證供及其他陸續收到的資料，包括超過一百萬個檔案，並開始草擬報告。委員會職權範圍所涵蓋的事項繁多而且性質複雜，涉事方眾多。而委員會須以事實基礎就職權範圍所提的事宜作出研判及結論，以及提出建議，因此需要較多時間分析和研究由各方提交的大量資料。

料10月底前完成工作

有見及此，委員會向行政長官提出請求准予延展提交報告的期限，並已獲行政長官同意。根據最新的工作進度，委員會預計於10月底之前完成工作，並向行政長官提交報告。委員會會繼續按公平、公開和不偏不倚的原則履行職責，細心審視和考慮各方提交的每一項資料，撰寫報告。

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會於今年3月19日至7月17日舉行共30場聽證會。（資料圖片）

行政長官於去年12月12日宣布成立委員會，審視大埔宏福苑火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生，目標是在委員會落實運作起9個月內完成報告。

委員會正式展開工作後，曾到宏福苑視察，了解實際情況，亦分別在今年1月至2月以及3至4月向公眾人士和團體發出兩輪提供資料的邀請。另外，委員會於今年3月19日至7月17日舉行共30場聽證會，聽取了80名證人的口述證供、專家報告，以及涉事方法律代表的陳詞，並同時透過不同人士和團體提交的書面陳述和以其他方式提交的證據，釐清相關事實。