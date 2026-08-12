宏福苑｜消防工程外判商大火前曾換消防喉轆　一度稱不知系統被關

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（12日）上載逾30份證人書面供詞，當中包括負責消防年檢的「宏泰消防工程」外判商梁文仲供詞。他指大火前一周曾到7座大廈更換消防喉轆射咀和拉輪，惟一度稱不知道屋苑因大維修而需關閉消防系統。他在一個月後提交第二份書面供詞，改口稱當時已獲屋苑護衞員告知系統關閉，「現在想回來其實我有聽到這個消息。當時已經告訴了（宏泰電工）李先生就沒有記起告訴律師。」



大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會已於上月結束。（資料圖片）

消防承辦商中華發展：提早準備數個月關閉消防裝置通告以提高效率

早前聽證會揭示，消防承辦商「中華發展」為承建商宏業「掛名」提交85份消防裝置關閉通知書（SDN），直至大火當日，八座大廈的消防栓及喉轆系統已關閉約7個月。

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（12日）上載逾30份證人書面供詞，當中包括「中華發展」董事嚴財華的證供。嚴財華引述另一董事梁秉基所述，為了「提高效率」，有時會預先準備數個月的關閉消防裝置通告，交由宏業張貼在大廈內。

「宏泰消防工程」外判商起火當日早上到宏志閣更換配

另一負責宏福苑消防年檢的「宏泰消防工程」外判商梁文仲，其供詞披露大火前一周，即2025年11月17日至26日，他曾到7座大廈更換消防喉轆射咀和拉輪，起火當日早上11時亦到宏志閣更換配件，並在完工紙上簽署。然而，他說對於屋苑因大維修而需關閉消防系統，以及就此提交SDN一事亳不知情，又指不曾進入消防泵房和檢查消防水缸。

惟他向委員會提交第二份書面供詞時，改稱於11月19日已獲宏福苑的護衞員告知，大廈消防水泵已關閉，並已提交SDN，梁曾就此向「宏泰消防工程」電工李俊賢留口訊。對於兩份供詞有出入，梁文仲解釋，「現在想回來其實我有聽到這個消息。當時已經告訴了李先生就沒有記起告訴律師。」

2026年4月8日，宏福苑大火獨立委員會舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供，離場時被大批傳媒包圍。（資料圖片／黃寶瑩攝）

林記建築材：二判無說明防護網用於棚架上 指明一批不需阻燃效能

棚網是導致火勢迅速蔓延的原因之一。宏福苑大維修二判盈利豐，曾向「林記建築材」買棚網，林記的書面供詞提及，盈利豐購買棚網時，沒有說明其所訂購的防護網是用於棚架上。

林記指，盈利豐曾於2025年10月27日訂購一批有阻燃效能的防護網送貨到宏福苑，售價為100元一張；至於其他宏福苑的訂單，盈利豐均指明不需要阻燃效能的防護網，售價為54元一張，比阻燃棚網便宜46元。

翻查資料，同日 房屋局獨立審查組推出新的「小型工程電子呈交模組」(ICU）屋宇保養測量師劉嘉敏曾透過WhatsApp，向維修工程顧問公司「鴻毅」發訊息，要在翌日下午、即10月28日檢查棚網。最終棚網成功通過檢查。