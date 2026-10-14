宏福苑報告前瞻｜回顧歷年五局長下台　大火行政、政治該如何問責

大埔宏福苑大火獨立委員會的報告，消息指將於10月22日提交給行政長官李家超。聽證會揭示政府多個部門的缺失，公眾關注最終報告將如何落實問責，特首李家超指，會在報告出爐後短期內推行全面改革和追究責任。《香港01》早前已率先報道，兩名資深政務官莫君虞、蔡健斌調任專責處理行政問責。

宏福苑大火發生至今接近一年，災民在不同場合屢屢質問為何一直沒有政府官員為這場奪去168條人命的災難鞠躬道歉，社會要求問責的呼聲不絕。行政問責之上還有「政治問責」，自2002年時任特首董建華推行「高官問責制」後，至今有五名司局長因此問責下台，他們的下場，對處理宏福苑問責有何啟示？

【宏福苑報告前瞻系列之一】



【大埔宏福苑火災・專頁】

【宏福苑大火YouTube Playlist】

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，最終168人罹難。（資料圖片 / 夏家朗攝）

最快10月22日向特首交報告

宏福苑30場聽證會橫跨五個月舉行，7月17日完成後，待獨立委員會撰寫報告。《香港01》獲悉，委員會最快會在10月22日向特首李家超提交報告，之後再待政府公開。

特首李家超在宏福苑大火還未救熄之時，已說過要追究責任，但過去近一年來，當局並無解釋如何問責、何以問責。一般而言，問責牽涉三個層面——刑事問責、行政問責、政治問責。

刑事問責方面，在香港依靠刑事調查及司法程序。宏福苑大火後，警方、廉政公署以涉嫌誤殺、串謀詐騙、洗黑錢等罪，拘捕大維修承建商及顧問公司的董事，部份人已數次提堂，進入漫長的司法程序。案件目前押後至10月29日再訊，以等待警方及廉署進一步索取專家證據與法律意見。

2025年8月爆出政府採購飲用水風波，圖為元朗貨倉的鑫鼎鑫公司存放的「觀音山」桶裝水。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

行政問責依「部門首長責任制」

政府冒牌水風波無公開受罰公務員名單

宏福苑居民、死傷者家屬以及普羅市民關注的，是行政問責及政治問責。

特首李家超2025年9月發表《施政報告》中，推行「部門首長責任制」，當時是回應2025年8月爆出政府採購冒牌桶裝飲用水風波，貿易公司「鑫鼎鑫」以不實資料取得政府採購飲用水近5300萬元合約。

調查結果在今年1月20日公布，三名物流署職員受罰，包括一位首長級人員，停發增薪點。不過政府無公布過物流署受罰職員名單。

2025年8月21日，物流署署長陳嘉信（右）、財經事務及庫務局局長許正宇，就採購飲用水風波見傳媒。（資料圖片 / 夏家朗攝）

物流署長撤勳是懲罰？ 特首局長說法不一

而時任物流署署長陳嘉信，原本獲頒銀紫荊星章，但因此事而被停職以待退休，並在2026年1月20日遭褫奪該勳章。調查報告指署長陳嘉信沒有疏忽，因為下級沒有上報，上級無法得知情況。

當日公務員事務局局長楊何蓓茵說，對陳嘉信撤回獎勵，並非懲罰。然而特首李家超相隔七日後說，撤勳已影響工作紀錄與個人聲譽，是依照事實和所佔角色作出的「處分」；楊何蓓茵要就口徑不同解話，說撤勳「技術上並不是紀律機制中的懲罰，不同人有不同觀感。」

設五級處分 最嚴重革職

「部門首長責任制」於2026年7月17日，以實施《公務員敘用委員會（調查）規例》的形式落實，設有兩級調查機制，一般性質的第一級調查，由部門首長負責；嚴重、系統性或涉及首長的問題，可啟動第二級調查，由公務員敍用委員會負責。

機制設有五級紀律處分：譴責、嚴厲譴責、罰款、降級、迫令退休、革職。

宏福苑獨立委員會的報告，並不會具體到如何處分官員，相信還要經過一輪程序。《香港01》早於9月1日已率先報道，兩名資深政務官莫君虞、蔡健斌調任專責處理行政問責。公務員事務局局長楊何蓓茵10月10日指，政府將在審視獨立委員會報告後正式啟動《公務員敍用委員會規例》調查，不排除直接紀律處分。

聽證會點出政府四部門失責

政府代表總結陳辭，將責任全數推向大維修的承建商；而獨立委員會代表就點出勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU）失責——四個政府部門失責，報告或會聚焦四個部門具體的公務員及首長之責任。

聽證會上，十多名公務員作供，包括房屋局獨立審查組（ICU）的古小平、劉嘉敏，到消防處處長楊恩健。例如居民多次投訴封窗發泡膠易燃，但消防處最初指不屬其管轄範疇，楊恩健亦承認消防處有最終責任。

聽證會未完時，部份被點名的公務員，名字已從政府電話簿「消失」，政府的說法是「尊重個人私隱」。日後問責是否會如「飲用水風波」，隱去受罰公務員名單，目前只能留待政府公布。

有份出席聽證會的房屋局獨立審查組（ICU）原總監劉輔國，目前已經退休，若問責到他的層面，長俸如何安排，要待最終結果。

時任房屋局獨立審查組總監劉輔國身為總監，知道下屬會預先通知，「因要確保入到屋」，但不知下屬每次巡查都有提早通知。（資料圖片 / 湯致遠攝）

宏福苑報告前瞻｜回顧歷年五局長下台 大火行政、政治該如何問責

政治問責2002年推行 五人下台

至於政治問責，2002年董建華的第二任期推行「高官問責制」，將公務員改為政治任命官員，要為過失負責。20多年過去，有五名司局長問責下台。

2003年7月16日，政府公布財政司司長梁錦松辭職。圖為7月17日梁錦松進入政府總部時，被大批記者包圍。（SCMP / Getty Images）

2003年7月 財政司司長梁錦松

梁錦松在2003年3月初發表財政預算案調高汽車首次登記稅前，被報章揭發在同年2月購入一部凌志豪華房車，省稅約19萬元。

2003年7月16日21點23分，政府公布梁錦松辭職，表示是離開的好時機。

2003年7月16日，政府公布保安局局長葉劉淑儀辭職，7月25日起離職。圖為7月17日葉劉淑儀進入政府總部時，被大批記者包圍。（SCMP / Getty Images）

2003年7月 保安局局長葉劉淑儀

2003年基本法23條立法引起爭議，七一50萬人大遊行，自由黨轉軚後，政府無限期擱置立法。

2003年7月16日19點07分，政府公布葉劉淑儀以私人理由辭職。

2004年7月7日，行政長官董建華召開記者會，公布衞生福利及食物局局長楊永強辭職。（SCMP / Getty Images）

2004年7月 衞生福利及食物局局長楊永強

2003年3月14日，「沙士」個案不斷上升，但楊永強仍公開表示「香港無肺炎爆發」。

2004年7月5日，立法會專責委員會發表調查報告，指出楊警覺性不足、處理疫情時各方面表現皆未能令人滿意。2004年7月7日辭職。

2012年7月12日，發展局局長麥齊光被廉政公署拘捕，他同日辭職。圖為7月13日他離開廉署時，被大批記者包圍。（SCMP / Getty Images）

2012年7月 發展局局長麥齊光

2012年7月1日宣誓成為發展局局長，是梁振英上任特首後的班底。2012年7月5日遭報章揭發，與時任路政署助理署長曾景文，於1980年代任職公務員時，互租對方單位並申領租金津貼涉款約25萬元。

2012年7月12日，廉政公署拘捕麥齊光，他同日辭職。麥齊光、曾景文初審罪成，被判監八個月緩刑兩年，其後於終審法院上訴得直，獲撤銷定罪。

2022年1月17日，已經提出辭職的民政事務局局長徐英偉，離開檢疫中心。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

2022年1月 民政事務局局長徐英偉

2022年1月3日，新冠疫情嚴峻、Omicron進入社區後，出席全國人大代表洪為民200多人的生日派對，更無按法例掃描「安心出行」。飯局中有人感染。

1月6日特首林鄭月娥點名批評對徐英偉尤其失望。1月31日徐英偉辭職。

過來人葉劉淑儀：可以先政治問責

葉劉淑儀2003年辭職後到美國史丹福大學讀東亞研究碩士，2006年回港後成立智庫、參選立法會、再成立新民黨，2008年晉身議會，2012年成為行會成員，2022年更成為行政會議召集人。

有問責經驗的葉劉淑儀今年4月接受《香港01》專訪時點出，行政問責並不容易，政府要思考高級公務員責任制，所指的對象是什麼層級的官員，資深公務員隨時自願退休，變成不是懲罰，公務員長俸亦難動刀。

她認同可以先政治問責，不過都要待調查完結後全盤考慮才問責會較公道。

宏福苑報告出爐前，不同傳媒引述不同消息，有指「官場中人私下幾乎都認同，至少需要一名局長問責下台」；亦有說法是「明年政府換屆不連任已是問責」。

究竟政治問責如何問，有沒有、有多少個司局長要下台，市民會否收貨，還要待報告出爐。

2000年代山西礦難頻發。圖為2007年12月9日，山西省代省長孟學農，到山西省臨汾市洪洞縣外科醫院，看望洪洞煤礦爆炸事故的傷者。（中國日報資料圖片）

內地孟學農兩度政治問責下台

在內地亦有「行政問責」和「政治問責」的例子。政治問責上，曾任北京市長和山西省長的孟學農是最好的例子。

2003年4月因北京沙士疫情處理不當，衞生部部長張文康、北京市長孟學農遭免職。同年10月他調任國務院南水北調辦公室副主任，直至2007年8月再出山，任山西省委副書記、代省長，及後轉正。

2008年9月山西襄汾尾礦庫潰壩事故281人死亡及失蹤，孟學農引咎辭職。2010年1月再任中共中央直屬機關工作委員會副書記，之後轉到政協再退休。

2010年11月15日上海市靜安區住宅大火，58人遇難。（路透社資料圖片）

2010年上海大火 市長韓正「深刻檢查」

2010年11月15日上海市靜安區住宅大火，58人死亡。時任中共中央政治局委員兼上海市委書記俞振聲、上海市委副書記兼市長韓正，與上海市主要官員到現場為遇難者獻花。

事後國務院調查組認定事件涉54名火災責任人，當中有26人被追究刑事責任，28人受到黨紀及政紀處分，其中21人是官員。時任上海市副市長沈駿被記大過，時任上海市長韓正被要求向國務院作深刻檢查。但大火並無阻礙俞振聲與韓正仕途，二人先後都晉身政治局常委，俞振聲擔任全國政協主席，之後退休；韓正任常務副總理，之後改任國家副主席。

2010年11月21日，中共中央政治局委員、上海市委書記俞振聲（右四），上海市委副書記、市長韓正（右三）等上海市官員，為上海靜安區1115居民樓大火死難者獻花。（新華社資料圖片）

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