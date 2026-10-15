葵廣巴籍店員涉手指篤警胸　官指警員口供與片段不一致　脫襲警罪

葵涌廣場二手書店一名巴基斯坦籍店員，涉以廣東話辱罵到店調查的警員，並涉用手指「篤」該警員的胸口。巴籍店員否認襲警受審。案件（WKCC3817/2025）今（15日）西九龍裁判法院裁決。裁判官熊雪如指，受襲警員的證供與涉案片段不一致，在盤問下受到動搖，難以信納其證供，裁定店員「襲警」罪不成立。

被告早前已承認的「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」罪，熊官指考慮到被告年輕及有悔意，願就其行為道歉，指他已「上了一課」，判罰款3千元。



被告王志輝(KHAN, ADEEL，22歲，售貨員），早前承認在公眾地方擾亂秩序罪，但否認襲警罪受審。控罪指他於2025年8月27日，在葵涌廣場2樓夏季書店外在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即大聲叫囂，意圖激使他人破壞社會安寧或可能會導致社會安寧破壞，以及在同地襲擊警員25443黃偉林。

被告王志輝被裁定襲警罪不成立，但就擾亂秩序被判罰3000元，他離庭時鋻起姆指。(陳蓉攝)

警員黃偉林稱當日遭被告王志輝篤胸口及被罵「毅進仔」。(陳曉欣攝)

官指影片與警員口供不符

熊官裁決時指，受襲警員有出庭作供，然而他作供時表現迴避，無法回答簡單的提問，在盤問下亦有所動搖。熊官指，若然警員當時受襲，卻未有即時就此警告被告，而是僅警告被告有機會干犯「「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」罪，案發片段亦與警員作供不一，法庭難以穩妥接納其證供，故裁定被告襲警罪脫，惟被告屬自招嫌疑，拒批訟費。

被告求情稱願向涉事警員道歉

辯方就被告早前承認的「在公眾地方行為不檢」罪求情，被告已深感後悔及失去工作，願向涉案警員道歉。辯方指，涉案商場同類書店的競爭非常激烈，現已願承認錯誤及負責任，同意應有禮待人及尊重警員。辯方指，被告過往沒有案底，因本案留下案底已是沉重教訓。

熊官認為被告已上了一課

熊官聽畢陳詞，判刑時指曾就被告的無禮行為考慮判監，惟再考慮到被告年輕及有悔意，願就其行為道歉，指他已就此「上了一課」，遂判罰款3千元。

現場途人拍到當天的情況。(網上片段截圖)

黃指被告粗言罵他並手指篤其制服

隸屬葵涌警署軍裝巡邏小隊第一隊的警員黃偉林供稱，當日下午4時許與另兩名同袍到葵涌廣場涉案書店調查。黃形容被告目光不太友善，又大聲地以粗言穢語罵他，又指被告一手拿着電話，另一隻手指住他制服上胸口位置的「警察」字樣，並「篤」了三下，又講粗口指罵他說：「戇X」、「毅進仔」、「X你老母」等，引來20至30人旁觀拍攝，黃叫被告冷靜，被告沒有理會。黃稱有作口頭警告，被告反駁稱他是香港人，有香港身份證，並謂：「你咪警告囉。」

辯方指被告只是手指指

辯方指事發時有旁觀者拍攝經過，片段在網上瘋傳。片段可見，被告頂多「手指指」，強調：「絕對、絕沒可能碰到男警。」