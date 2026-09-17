葵廣巴籍店員涉手指篤警案　辯方指片段揭警先動手　官押後裁決

葵涌廣場一間二手書店去年遭人投訴，警員到場調查時，與一名巴基斯坦籍店員發生衝突，店員涉用手指篤警員胸口被控襲警，案件（WKCC 3817/2025）今（17日）西九龍裁判法院續審。裁判官熊雪如今早裁定表證成立，被告選擇不作供。



辯方作結案陳詞時指，現場影片可見，警員先動手推被告胸，並有篤和掂被告，卻在庭上講大話反指被告施襲，認為警員的證供並不可信，求法庭裁定被告罪名不成立。裁判官把案押後至10月15日裁決。



被告王志輝(KHAN, ADEEL，22歲，售貨員），被控在公眾地方擾亂秩序，及襲警兩罪，指他於2025年8月27日，在葵涌廣場2樓夏季書店外在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即大聲叫囂，意圖激使他人破壞社會安寧或可能會導致社會安寧破壞，以及在同地襲擊警員25443黃偉林。被告早前已承認擾亂秩序罪，現只就襲警罪受審。

被告王志輝(Khan Adeel)早前已承認行為不檢，但否認一項襲警罪。(陳曉欣攝)

警員黃偉林供稱遭被告王志輝篤胸口3下及被罵「毅進仔」。(陳曉欣攝)

辯方指黃的證供自相矛盾且公然說謊

辯方大律師William Allan今陳詞指，影片所見被告沒碰過警員，反而警員黃多番篤、掂和推被告，黃在看影片後才承認碰到被告，但仍否認是主動掂，說話自相矛盾，公然說謊，反映出司法不公。辯方形容，黃的證供是他見過最差的，在場除黃外，還有2名在場警員及數十名圍觀者，然而控方僅傳召黃講述案發經過，可幸的是有人拍下事發過程，影片反映的現實情況有目共睹。

被告已認行為不檢並道歉

辯方指，被告承認激動指罵黃，他已承認在公眾地方行為不檢罪，並就此道歉。相反，警員即使被公眾指罵，也應保持尊重和禮儀，絕對不應主動用手篤人。裁判官問，黃解釋他掂被告是為了保持距離，辯方有何看法。辯方反駁黃的動作令情況升溫，另稱意大利證人的供詞與黃有出入。