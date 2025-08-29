葵廣鬧事｜巴籍男去年爆粗挑釁反黑探員︰肉酸呀阿sir　影片曝光

葵涌廣場本周三（27日）發生警民衝突事件，商場內的二手書店1名22歲巴基斯坦籍銷售員疑因爭奪顧客問題，與鄰近店舖的職員發生爭執。其後有警員到場介入調停，惟該名銷售員情緒激動，不斷大聲辱罵男警兼「爆粗」，其後涉嫌「在公眾地方作出擾亂秩序行為」及「襲警」」罪被捕，大批軍裝及便衣警翌日（28日）到上址進行高調巡邏。



網上流傳1條影片，上載者指出該名被捕巴籍銷售員去年已經「同反黑嘈」，影片見到同1名巴籍男子身穿黑褸黑褲黑鞋，多次向便衣探員「爆粗」，連續2次大聲說「咪X掂我」，探員反籲巴籍男毋須大聲時，他卻反嗆「大聲唔代表無禮貌」，而且質疑探員身份，「你攞張證出嚟」、「全世界都可以講『我係差佬』」、「香港市民望住，肉酸呀，阿sir，你肉酸」。巴籍男甚至當場辱警，「唔X明呀？使唔使同你講英文？You want me to speak English to you？使唔使講埋烏都語？」，探員立即作出警告，影片結束前，未見有任何拘捕行動。



大量網民指原來該名巴籍是「辱警慣犯」，又推測「睇嚟呢條友係差館常客」、「又係嗰句大聲唔係無禮貌」，有人則認為會有後果，「拉得」、「通常型完就付出代價」。



巴籍男多次向便衣探員「爆粗」，連續2次大喊「咪X掂我」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

巴籍男強調「大聲唔代表無禮貌」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

去年身處葵涌廣場門口 爆粗挑釁反黑探員

相關影片長約1分鐘，被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，樓主指出「上年同反黑嘈，今年做主角」，現場是葵涌廣場門口，相信指出該名巴基斯坦籍銷售員早有前科。

巴籍男質疑探員身份，「你攞張證出嚟」、「全世界都可以講『我係差佬』」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

巴籍男︰大聲唔代表無禮貌

片中可見，該名巴籍男一身黑褸黑褲黑鞋，遭數名便衣警員包圍，附近有多名青少年在圍觀，不排互相認識，其中1名便衣男輕拍巴籍男勸喻冷靜，但巴籍男2次狂叫「咪X掂我」，探員反駁「你大聲（就）得？」，巴籍男聞言反嗆「大聲唔代表無禮貌」，同時質疑探員身份，多次指出「你攞張證出嚟」、「點知你係咪差佬」，甚至稱「全世界都可以講『我係差佬』」，其間一直取手機，將鏡頭擺向探員方向，未知有否在拍攝。

巴籍男揶揄警員「香港市民望住，肉酸呀，阿sir，你肉酸」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

挪揄警員︰香港市民望住，肉酸呀，阿sir，你肉酸

巴籍男留意到多人圍觀，揶揄警員「香港市民望住，肉酸呀，阿sir，你肉酸」，而且當場辱警，「唔X明呀？使唔使同你講英文？You want me to speak English to you？使唔使講埋烏都語？」，探員指向對方警告「我畀次機會你」。影片結束前，未見探員作出拘捕。

探員指向巴籍男警告「我畀次機會你」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民稱慣犯︰原來有前科

影片引來許多網民討論，形容巴籍男是「辱警慣犯」，又指「巴基友太串了」、「原來係巴基之星」、「又嚟」、「原來有前科」、「後面嗰班係咪班𡃁呀？」。

▼8月27日巴籍男挑釁軍裝警▼

巴籍男被警員觸碰手部後，情緒激動。(網上片段截圖)

8月27日巴籍男挑釁軍裝警

今年8月27日，該名巴籍男在葵涌廣場因不斷大聲辱罵男警兼「爆粗」，其後涉嫌「在公眾地方作出擾亂秩序行為」及「襲警」」罪被捕。據網上影片所見，該名巴籍男操純正廣東話，與警員在葵涌廣場內展開大聲對答。期間可見1名男警用手指向該名巴籍男說「唔好郁」，巴籍男回應「郁乜X嘢手呀𠵱家？」，警員勸喻「你冷靜少少」，巴籍男大罵「你同我講啲廢話？法例你識唔X識呀？你老X，傻仔！毅進仔你收皮，讀多啲書啦」，警員指出「點會唔識呀？行開少少呀同你講？」

雙方的音量再進一步增強，並稱「𠵱家警告你？」，巴籍男相當激動「警告你老X呀！唔好以為著制服就大X晒呀你」，警員則回應「我唔係大晒！」，巴籍男則以粗口繼續指罵。其他警員則稱「先生冷靜啲呀！」，亦有警員啟動隨身攝錄器，巴籍男不屑表示「影咪影囉，九唔搭八」，其他人士嘗試調停亦無用。

警員用手觸碰巴籍男的手近，巴籍男情緒激動。(網上片段截圖)

▼8月28日警員高調巡邏▼

事發後翌日（28日），有大批軍裝及便衣警員，到葵涌廣場巡查。現場所見，商場入口及每層電梯位置均有警員駐守，亦有探員查問非華裔男子。當日（28日）上午10時半至下午4時半，葵青警區指揮官黃宏業、副指揮官祁樂堯帶隊，聯同葵涌警區人員、機動部隊、衝鋒隊、軍裝巡邏小隊、警民關係組、反黑組、情報組、特遣隊、刑偵部隊等，在葵涌廣場一帶進行反罪惡巡邏及派發防罪單張，亦巡視葵涌廣場內的數間書店，宣傳防罪意識。

葵青警區指揮官黃宏業（左二）及葵青區副指揮官祁樂堯（左一）到場指揮行動。（fb／葵青警區）

大批警員進入葵涌廣場巡查二手書店。（fb／葵青警區）