求肝｜13歲男童肝功能嚴重衰竭　求O+血型肝臟　政府尋求內地協助

醫管局指，一名13歲男童肝功能嚴重衰竭，持續出現高血氨症及膽管炎等嚴重併發症，經臨床評估後判斷為急須接受肝臟移植，現時在瑪麗醫院留醫，情況嚴重，他現時位列於O+血型的肝臟移植輪候名冊首位。醫管局響應病人家屬的緊急呼籲，希望市民積極考慮捐出離世親人的器官，遺愛人間。



當局又指，鑑於有關病人的情況十分危急，除了在本地尋找合適的肝臟外，亦已準備通過特區政府向內地尋求協助。



醫管局指，該名男童現時位列於O+血型的肝臟移植輪候名冊首位。對於器官衰竭的危急病人，器官移植是他們延續生命的唯一希望。醫管局呼籲市民，發揮大愛與關懷精神，讓愛承傳，為正在奮力求生的病人送上祝福和重生的希望。

醫管局又指，鑑於有關病人的情況十分危急，醫管局除了積極在本地為病人尋找合適的肝臟外，亦已準備通過特區政府向內地尋求協助。當內地出現願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

發言人強調，當尋獲合適的肝臟時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。