臺日電梯換𨋢違規｜涉事租置邨參與市建局「優化升降機資助計劃」

「臺日電梯」為兩幢租置屋邨更換48部升降機，只安裝耐火門卻欠門框組件，機電署指涉違規及嚴種失誤。《香港01》曾到訪受影響的沙田博康邨和觀塘翠屏（北）邨了解，得悉屋邨的部份大廈業主立案法團，均參與巿建局「優化升降機資助計劃」，分階段更換升換機。



計劃先後撥款約55.1億 每部升降機資助上限50萬

「優化升降機資助計劃」於2018年《施政報告》首次提出，先後撥款約55.1億元，資助舊式升降機進行改善工程，對象為合資格的私人住宅或綜合用途（商住用途）樓宇的業主。

計劃由市建局負責，先後於2019年及2020年分兩輪推行。觀塘翠屏北邨與沙田博康邨均有參與計劃。

資助金額方面，為每部升降機相關工程及保用服務費用的六成，每部升降機的資助上限港幣50萬元。市建局安排的工程顧問會提供免費服務，如樓宇業主自行聘用工程顧問，資助上限為每部升降機2萬元，並計入上述每部50萬的資助上限內。

年滿60歲或以上的合資格長者自住業主，可獲所需分擔相關工程及顧問費用的全數資助，每個住宅單位資助上限為5萬元。

至於資助工程範圍方面，涉及指定升降機安全裝置，包括雙重制動系統、防止機廂不正常移動和向上超速裝置、現代化機廂門鎖及門刀、對講機及閉路電視、自動拯救裝置、 障礙開關掣。

獲資助改善工程升降機 約三成七已完工

根據立法會財委會文件，截至2025年12月，獲發「原則上批准」通知書為1687宗，涉及6051部升降機，當中2263部已完成工程；2206部工程仍在進行中，而1582部工程則在籌備中，當局預計於2028/29年可完成。