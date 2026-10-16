臺日電梯換𨋢違規｜博康邨居民憂安全：經專業人士檢查　仍有錯漏

機電工程署昨日（15日）表示，承辦商「臺日電梯（香港）有限公司」去年於觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，未有根據要求安裝耐火門的相關門框組件便報稱完工，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，據悉警方新界南重案組接手跟進。



《香港01》記者今日（16日）早上再到博康邨了解，可見升降機如常運作，未有進行圍封，通告板未有交代是次事件的相關資訊。有居民直言擔心安全問題：「有啲愕然同O嘴.......擔心防煙問題，之前又有宏福苑（火災），正常人都唔會唔擔心。」亦有居民斥升降機自完成維修後便「壞壞地」，形容造工廉價，質疑當日投票選升降機承辦商涉及大量授權票。



《香港01》記者今日（16日）早上到博康邨各大廈了解，可見升降機如常運作，未有進行圍封，通告板亦未有交代是次事件的相關資訊。（蔡正邦攝）

家住博文樓的鄭小姐透過新聞報道才知悉事件，直言感到十分愕然。是次升降機維修她付了7,000多元，沒料到即使由專業人士檢查仍會出現錯漏，質疑有人偽造文件：「我哋有份夾錢，點知你個工程係唔符合標準，擔心佢係咪可以負責到日後維修。」

鄭小姐亦擔心升降機沒有安裝耐火門的相關門框會影響防煙功能，她說：「之前又有宏福苑（火災），正常人都唔會唔擔心。」

博文樓居民鄭小姐直言擔心安全問題：「有啲愕然同O嘴.......擔心防煙問題，之前又有宏福苑（火災），正常人都唔會唔擔心。」（蔡正邦攝）

住博逸樓的林小姐質疑，當初投票選維修升降機承辦商時疑因大量授權票，令「臺日電梯（香港）有限公司」成功當選。她稱當時有3間公司投標工程，「臺日電梯」出價最低，不過與另外一間公司相差幾十元，所以她與其他居民都認為「差嗰幾十蚊，唔會揀間唔識、新嘅公司」，而最終投票當日林小姐指有大量授權票「有成七、八成人」，「臺日電梯」當選令她感到意料之外。

是次維修林小姐出資了6000多元，她形容升降機造工廉價、改用單邊樓層按鈕設計令居民感不便，而且就連升降機內的牌「都係斜」，直斥：「唔值呢個價！」林小姐憶述：「初初一用都壞壞地，我都覺得機電署點解咁得意，未審批好就俾我哋用。」

博逸樓居民林小姐質疑，當初投票選維修升降機承辦商時疑因大量授權票，令「臺日電梯（香港）有限公司」成功當選。（蔡正邦攝）

從告示板可見，博康邨業主立案法團於周三（10月13日）發出通告，指現時邨內升降機更換工程已全部完成，法團已於2026月9月初向市建民提交「長者自住業主津貼資助」所需文件及資料。市建局回覆指預計在2027年1月將有關款項直接存入至合資格申請者銀行戶口。

機電工程署周三（15日）表示，承辦商「臺日電梯（香港）有限公司」去年於觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，未有根據要求安裝耐火門的相關門框組件便報稱完工，其中博康邨涉及39部升降機。（蔡正邦攝）

機電署早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，就其耐火門和門框組件，雖然有提交耐火效能測試報告，惟只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。

署方指，升降機仍然可以安全運作，但已要求覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。執修工程將於短時間內展開，並陸續於一個月內全部完成。升降機在加裝門框期間須暫停運作，會盡量安排在非繁忙時間進行，預料每部升降機的門框加裝工程能於一至兩天內完成。

署方並指，由於初步證據顯示臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作。署方亦不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。

機電署將於三日內完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查是否出現門框組件漏裝的情況。