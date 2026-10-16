涉開空殼公司騙逾1億政府「科技券」資助　科技服務商等5人遭起訴

廉政公署今年初採取代號「震雷」執法行動，搗破一個貪污不法集團，涉嫌招攬傀儡申請人開設空殼公司，騙取科技券計劃下的政府科技資助。涉案數間科技服務供應商涉及約470宗懷疑有問題的申請，資助額逾1億元。經深入調查後，廉署今日（16日）落案起訴一名科技服務供應商及四名空殼公司負責人與中間人串謀詐騙，案件今午將在東區裁判法院提訊。



廉政公署。（資料圖片)

五名被告年齡介乎31至49歲。主要被告為36歲科技服務供應商簡焯匡，被控四項串謀詐騙罪名；同案另外四名被告分別為三名空殼公司負責人黎厚希、梁傲顯、張敦翔，以及中間人吳瑞琪，各被控一項串謀詐騙罪名。

案情指，主要被告簡焯匡涉嫌於2019年10月至2025年1月期間，分別與黎厚希、梁傲顯、張敦翔及吳瑞琪四人串謀詐騙創新科技署及香港生產力促進局。被告等人涉嫌訛稱數間公司符合資格申請「科技券」資助，並指有關公司已委聘簡焯匡旗下的三間科技服務公司提供服務及已支付服務費用，從而誘使創科署及生產力局批准申請及發放資助。

涉案申請資助的公司由黎厚希、梁傲顯、張敦翔及他們的親友開設，或是經由中間人吳瑞琪介紹；本案起訴的控罪部分，涉及資助金額超過160萬元。

2026年1月10日，在「震雷」行動中，廉署拘捕24人涉嫌詐騙政府1億元科技券，包括4名科技公司東主，一名銀行經理及一名保險代理、一名會計經理及多名空殼公司負責人。（資料圖片／林子慰攝）

廉署表示，在調查其他案件期間，懷疑有人涉嫌貪污及詐騙「科技券」資助，因而展開深入調查。與此同時，創科署及生產力局在審批時亦察覺部分服務供應商頻繁提交申請，懷疑有違規情況而向廉署主動舉報。

調查發現，涉案數間科技服務供應商合共涉及約470宗懷疑有問題的「科技券」申請，總資助額高達一億元。廉署今年初開展「震雷」行動後，與創科署及生產力局合作，及時攔截了近九成，即9,400萬元未發放的資助。

「科技券」目的在資助本地企業使用資訊科技以提升競爭力，以配對模式提供最多四分之三的項目資助，累計上限為60萬元，有關計劃已於2024年底停止接受新申請。