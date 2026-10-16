旅遊熱點4大新項目分段登場　訪九巴車廠、鐵路展　廟宇文化漫遊

政府今日（16日）公布，發展旅遊熱點工作組將於今年第四季起、即現在，逐步推出下一階段的四個項目，為旅客提供更多具香港特色的多元化旅遊體驗。四個項目分別是：第二階段香港工業品牌旅遊、香港微型城市展、宗教文化深度遊及「元朗好時節」地區旅遊推廣項目。

香港工業品牌旅遊方面，新增項目涵蓋九龍巴士車廠、港鐵「載遇‧站見」鐵路展，以及北京同仁堂香港生產研發基地等。至於宗教文化深度遊，港府稱會進一步研究以廟宇為核心，串連各區具文化價值的歷史建築及古蹟，打造廟宇文化深度遊的漫遊路線。



新一批特色旅遊項目將於二○二六年第四季起逐步推出，包括訪北京同仁堂香港生產研發基地。（政務司副司長辦公室）

發展旅遊熱點工作組新一批特色旅遊項目

1.第二階段香港工業品牌旅遊

香港工業品牌旅遊計劃下一階段將進一步引入不同類型的品牌，為旅客提供更多元選擇。新增項目涵蓋九龍巴士車廠、港鐵「載遇‧站見」鐵路展，以及北京同仁堂香港生產研發基地等。

旅客可透過「團進團出」形式參觀有關品牌設施，了解品牌的歷史，以及相關產品生產流程。香港旅遊業議會將繼續獲委託處理本地旅行代理商的預約及協調工作。相關項目的參觀安排預計將於今年第四季起陸續推出。

新一批特色旅遊項目將於二○二六年第四季起逐步推出，工業品牌旅遊方面，新增項目涵蓋九龍巴士車廠。（政務司副司長辦公室）

新一批特色旅遊項目將於二○二六年第四季起逐步推出，工業品牌旅遊方面，新增項目包括港鐵「載遇‧站見」鐵路展。（政務司副司長辦公室）

2.香港微型城市展

為豐富太平山頂的旅遊體驗，香港杜莎夫人蠟像館將於今年第四季起於山頂凌霄閣重塑香港微型城市展。新展覽將加入全新精緻的微型藝術展品，立體展現香港的地標建築、地道習俗及生活特色，讓旅客在遊覽太平山時，可細味獨特的香港情懷。

新一批特色旅遊項目將於二○二六年第四季起逐步推出，包括將於香港杜莎夫人蠟像館舉行的香港微型城市展中的微型藝術展品。（政務司副司長辦公室）

3.推廣宗教文化深度遊

為善用科技提升旅客的遊覽體驗，華人廟宇委員會正陸續加強其直轄廟宇的數碼化及文化推廣措施，包括在廟宇增設二維碼展示牌，以及透過手機應用程式，讓訪客以互動形式認識廟宇文物並換取文創紀念品。政府亦會進一步研究以廟宇為核心，串連各區具文化價值的歷史建築及古蹟，打造廟宇文化深度遊的漫遊路線。

4.「元朗好時節」地區旅遊推廣項目

為推廣元朗城鄉共融的人文風貌，元朗民政事務處將與地區團體合作，推出「元朗好時節」項目，鼓勵旅客全年按不同主題探索元朗地區特色（例如於天后誕到元朗市中心觀賞盛大的會景巡遊，以及於秋冬季節走訪區內自然生態景點，尋紅葉、覓候鳥）。項目包括製作旅遊地圖、設立主題網站，以及在市中心和鄉郊地標附近增設特色資訊牌，預計今年第四季至明年第一季分階段推出。