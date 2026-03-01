港鐵首度容許狗隻搭重鐵　議員倡恒常化：香港可成為寵物旅遊熱點

港鐵今日（1日）首度容許狗隻搭重鐵，參加「一日狗狗同行」活動，1,200名參加者只准在列車最後一卡上落車，多名議員獲邀帶愛犬暢遊青衣站至迪士尼站。其中，實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，連同寵物入餐廳措施，香港可成為寵物旅遊熱點城市。民建聯立法會議員林琳期望寵物搭港鐵恒常化，逐步放寬至巴士等，便利人寵同行。港鐵表示整體運作順暢，考慮未來是否將措施恆常化。



3月1日，港鐵首度容許狗隻搭重鐵。（莊豪鋒FB）

莊豪鋒連同議員何敬康、方國珊、陳曼琪、林琳參加「港鐵一日狗狗同行」活動，由青衣站坐到迪士尼站體驗運作。莊表示港鐵各個車站廣告算做到足，不停聽到提醒寵物主人帶狗隻到尾卡上落車，同時也令怕狗的乘客遠離相關車廂。根據政府統計，全港大約有24萬個住户飼養貓狗，即每十個住戶大約有一個養貓狗。

隨著越來越多人養寵物，莊豪鋒認為香港作為多元化國際大都會，政策一直「與時並進」，由寵物出行到寵物入餐廳方向正確，但實行細節要非常小心處理和廣泛諮詢。

第日可以成為旅客帶埋寵物嚟旅遊嘅一個熱點城市，宜家都有唔少嘅酒店可以比住客帶埋寵物。 莊豪鋒

莊豪鋒認為重鐵較輕鐵更有條件做到「寵物共融」，首先重鐵至少有九卡車，將「尾卡」設為指定寵物車廂，怕動物或過敏的市民就可以選搭其他車卡，加上狗狗需要完全包覆喺寵物袋內，寵物袋體積亦要與一般行李尺吋限制相若。

他說完全明白巿民可能會有衞生疑慮，但重鐵較輕鐵更容易解決，只要將清潔資源集中於「指定車廂」，加強車廂通風及增加消毒次數，甚至再加裝牽繩掛鉤及提供清潔袋，形容運作會好暢順，管理效率都會好高。

林琳期望寵物搭港鐵恒常化 逐步放寬至巴士等

林琳期望港鐵及其他公共交通工具營辦商，藉今次活動成功，研究在可行情況下將措施恒常化，逐步放寬寵物同行共乘港鐵、巴士等，如於假日容許貓狗同行，讓一般乘客不受影響下，便利人寵同行。林琳表示，港鐵安排攜同狗隻的乘客只可於最後一卡車廂上車及全程留於該車廂，平衡了其他乘客的需要和情況，形容活動整體運作暢順，為動物友善社區踏出重要一步。