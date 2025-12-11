旅遊熱點｜維園文創藝術市集明試運　設30個聖誕主題攤檔及工作坊

由副政務司長帶領的旅遊熱點工作組在今年五一後公布九個熱點項目，當中包括舉「維園文化創意藝術市集（V Mart）」。康文署今（11日）宣布，保良局將為承辦市集的合作伙伴，明日（12日）開始試行營運，第一期市集的主題為童話世界聖誕市集，有30個攤檔及工作坊，包括自製聖誕花環及乾花燭台等。



保良局表示，市集將不時更換主題，首個主題為「童話世界聖誕市集」，時間由12月12日至1月3日，場地內有約30攤檔，約兩星期更換攤檔類型。最新一期的攤檔包括香港電影誌，售賣相關電影主題的日曆；聖誕花環、乾花燭台工作坊；本地香水及護膚品小店、美食攤檔等。

根據保良局市集社交媒體，入選的文創檔主每日需繳交500元按金，食品類餐車檔則需繳交800元按金，攤檔費用為每日收入的25%。

V Mart設於維園的噴水池廣場及南亭廣場，將於明日開始試行營運，之後逢星期六、日及公眾假期中午12時至晚上9時前開市。初步預計運作至明年11月底，運作時間或因應維園的大型活動而調整。康文署表示，V Mart設約30個攤位，將不時更換主題，涵蓋不同產品、手工藝品、潮流小食飲品等，亦設有「打卡」位，盼吸引本地居民及旅客到訪。