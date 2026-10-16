45歲男學生涉麻雀館出千　半小時9局贏2.4萬　經理指被告坐姿可疑

報稱學生的45歲男子，涉在油麻地一麻雀館玩「跑馬仔」牌局時，把攝錄鏡頭放在手袖內「出千」，並疑因此贏得逾2.4萬元，惟他遭麻雀館經理發現，及帶到後巷檢查，最終報警處理。男學生否認「出千」。案件（WKCC5408/2024）今（16日）在西九龍裁判法院開審。



麻雀館經理供稱，被告平日輸錢多，當日見他坐姿靠偏左起疑，叫其他員工帶被告到後巷檢查，被告即拔足狂奔，並脫下外衣連懷疑用作「出千」的鏡頭。辯方卻質疑，被告欠下麻雀館6萬，經理見他贏錢才捉他到後巷追債。



被告周向前（45歲，報稱學生）被控一項在賭博中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法贏取金錢。控罪指，他在2024年12月6日，在香港九龍上海街金濠麻雀娛樂，在賭博過程中或在與賭博有關方面，以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法，為自己或任何其他人士贏取其他人港幣2.47萬元，即欺騙其他人，使他在博彩遊戲「麻雀」中贏取其他人的金錢或其他財產。

被告周向前否認在麻雀館內「出千」。

經理朱家賢稱當日覺被告周向前的坐姿有異常。

被告玩9局贏2.6萬元

承認事實指出，被告在案發當日下午1時左右進入麻雀館。當時身穿黑色Polo衫及戴上藍牙耳機。被告在當天兌換了2.8萬元籌碼，參與館內的「跑馬仔」局，每局兩千或四千元。被告當天在30分鐘內玩了9局牌，贏2.6萬，其中5%須交予麻雀館作佣金，故最終贏得2.47萬。

被告逃走時丟下藏在衣服的鏡頭

麻雀館經理朱家賢（音譯）供稱，他負責監察及招呼客人，會留意客人的姿勢是否有異常。他指被告非首次到麻雀館打牌，他留意到其坐姿及手部偏向麻雀枱的左邊，左手手䄂有隆起，覺得奇怪，遂叫其他職員帶被告到後巷檢查。未幾他透過耳機聽到後巷有人逃跑，遂前往察看。當時他在後巷見到被告脫下外套，及藏在衣服內的鏡頭及黑色器材。

辯方質疑朱見被告贏錢想促他還錢

朱在盤問下同意，被告過往沒有「出千」，又指被告：「打牌都係輸多。」辯方指出，當天被告贏錢，所以才引起朱的注意，朱不同意。辯方續指，當時被告其實已欠麻雀館6萬元，朱知道被告贏錢，才把他帶到後巷，並要他還款。朱稱不記得被告是否有欠款。

即使懷疑亦要觀察

辯方質疑，朱聲稱自被告入座已疑他「出千」，但在九次牌局後才要求被告檢查。朱解釋，即使懷疑被告，亦有待觀察，不能直接阻止。辯方指朱其實從未懷疑被告出千，因為被告當時動作自然不生硬，他不同意。

朱又解釋，他猜測被告衣袖內放入鏡頭，以觀察其他牌面，再透過藍牙耳機，聽取其他人的指示，但此僅為猜測，他不確認該系統是否有開啟。