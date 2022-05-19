麻雀館重開｜生意遜往年　東主感言：病毒似初戀　來嘅時候擋唔住

第五波疫情已肆虐近半年，酒吧、麻雀館、卡啦OK等處所自年初停業後，今日（19日）終獲准重開。當中，香港蔴雀娛樂公司今日中午1時，已有約7枱麻雀開局，惟東主透露相比去年復業滿座的熱鬧情況，今日仍有一定差距，認為與本港經濟疲弱有關。對於有專家預計第六波爆發，他另有一番體悟：「病毒就好似初戀咁，慢慢來慢慢去，來嘅時候擋唔住，走嘅時候都留唔住。」



▼5月19日 蔴雀館關閉逾百日終准復業▼



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復業即有4枱開雀局

停業132日後終獲重開，位於銅鑼灣駱克道的香港蔴雀娛樂公司，今午12時場面墟冚，更準備祭品拜神求福，祈求復業後事事順利。門旁亦有數名員工迎接雀友，提醒掃瞄安心出行，不到一瞬間已有約4枱成功開局。

而記者目測現場遵守政府的規定，所有雀友均戴上口罩，亦不准飲食。每當有新雀友加入雀局時，或每打至3至4輪，均有員工清潔麻雀一次。

麻雀館門旁有數名員工迎接雀友，提醒掃瞄安心出行，不到一瞬間已有約4枱成功開局。（李澤彤攝）

去年復業不久即爆滿

其實，該雀館總經理張家寧日前接受《香港01》訪問時說：「我諗做到七成半生意已經要還神喇。」目睹今日的情況，他憶述指，去年下午1時已接近爆滿，今日同時段僅得數枱，與滿座的21枱仍有一段距離，期望今晚的生意能恢復。

張透露，日間前來光顧的雀友，大部份為退休人士及附近商戶的東主，故他相信今年的市道較去年疲弱，不少酒樓及食肆結業，令部份雀友的租金收入下跌，從而影響到他們打麻雀的意欲。他說︰「單位都冇人租，自然就冇咁多錢嚟打牌。」

憂顧客打霸王麻雀

就如食肆的「霸王餐」，原來麻雀館亦有俗稱「打白頭牌」的霸王麻雀，即雀友身無分文加入，若贏錢則袋袋平安，立即離開；輸錢則無錢可賠。張憂慮該類顧客將會增加，但他亦強調，目前仍言之尚早，須觀察一周才可再估計今年的生意。

香港蔴雀娛樂公司總經理張家寧直斥專家「烏鴉口」，指「病毒就似初戀。」（李澤彤攝）

東主斥專家「烏鴉口」：病毒就似初戀

早前，有專家預計本港將爆發第六波疫情。張直斥「烏鴉口」，指本港經第五波一役後，不少市民已獲得天然抗體；並引述外國專家稱，新冠病毒的殺傷力將逐漸減低，殺傷力如同傷風感冒。

張重申，政府應該明白，不能再以不合時宜的防疫策略，應對已接種疫苗的社會。他認為，當北極地區及高原仍發現病毒的足跡，證明人類無法戰勝大自然。「病毒就好似初戀咁，慢慢來慢慢去，來嘅時候擋唔住，走嘅時候都留唔住。」

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