麻雀館提早一周大掃除迎重開　第三代傳人︰做到七成半生意要還神

第五波疫情已肆虐近半年，政府明日（19日）將放寬新一批處所營復業，當中包括麻雀館。已提早一周準備復業的香港麻雀娛樂公司，其總經理張家寧表示，麻雀館於兩年半內已一共停業374日，損失已「無法估計」，不理解政府為何仍以兩年前的防疫政策、應對已全民打針的新社會。他期望復業後可坐滿所有麻雀枱，「我諗做到七成半已經要還神喇。」



▼5.17 麻雀館準備重開▼



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提早一周為店內大掃除迎接復業 麻雀打一鋪抹一次

麻雀館不知不覺中已停業132日，為迎接久違的復業，位於銅鑼灣駱克道的香港麻雀娛樂公司，亦如火如荼做足準備。東主張家寧便透露，早於上周已安排納米消毒，並重新為店內塗上油漆，更換座椅的外皮，更由麻雀牌、牆身、廚櫃，以至冷氣機通通清潔一遍，勢要去除所有異味。

張並預告，明日將準時12時復業，每張麻雀枱之間已設有隔板，屆時員工將配戴手套，當每一輪牌局完結，均須清潔麻雀牌一次；並在桌旁擺放兩瓶洗手液，供雀友使用。「打一鋪又要抹一次，打一鋪又要抹一次，再推返落去。係好麻煩，但你冇辦法。」

香港麻雀娛樂公司總經理張家寧期望復業後可坐滿所有麻雀枱，「我諗做到七成半已經要還神喇。」（張浩維攝）

兩年半停業374日 損失「無法估計」

其實新冠疫怖爆發至今，麻雀館一共停業374日，即兩年半內佔一半時間，無法獲得收入。談到目前的損失，張只回應「無法估計」，估算虧損起碼過百萬元。他感激家人自小教導積殼防饑，現時他依靠積蓄捱過疫情，更透露私房錢已花光一半。他無奈地說︰「我諗好多香港人都體驗到我嘅體驗，都冇辦法，希望自己慢慢辛苦啲，再儲返返嚟。」

縱使生活艱難，張暫無裁員的計劃，第五波疫情期間僅要求停薪留職，雖然有部份員工早前曾轉換軌道，但他慶幸復業消息傳出後，40名員工已陸續回歸麻雀館的工作，僅得1%不願重返，「大家都好齊上齊落，好齊心返返嚟。呢個係一個欣喜嚟。」

▼5.19重開599F章表列處所▼



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憂各行各業從此一蹶不振

如同健身室等處所，政府年初公布防疫抗疫基金，向麻雀館在內的行業派發5萬元的資助，但張家寧直言，派錢為最杯水車薪的方法，發放的金額亦難以彌補損失。他澄清︰「我哋唔係獅子開大口，再講一次，我哋只不過希望能夠做生意。有飯開，就咁簡單。」

張亦不解為何在接近全民接種疫苗的情況下，仍規定各處所停業，憂慮長此下去各行各業將一蹶不振，並指鄰近的新加坡在全民打針後，亦逐步讓社會復常。「有啲人一生嘅積蓄、心血，就係因為疫情而冇咗。希望政府明白，再係用舊嘅防疫政策，應對已經打咗疫苗嘅新社會。我諗啲人唔會因為Omicron而死，而係因為冇經濟冇飯開而死。」

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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離島熟客忘帶手機白行一趟︰唔帶鎖匙出街都冇咁弊傢伙

由於擁有口碑及歷史，張家寧不擔心雀友不再重返，僅憂慮市道疲弱，雀友未必有能力負擔。他解釋，去年疫情緩和期間，無阻麻雀館爆滿，故期望明日復業後仍能保持生意︰「我睇個市道冇舊年咁好，𠵱家政府剩係畀我哋做七成半（可經營的枱數上限）。我諗做到七成半已經要還神喇。」

惟不少雀友為不諳科技的長者，張憶述指，政府當時規定進入處所須使用「安心出行」，曾有居住在離島的熟客忘記攜帶手機，雖然已只接種疫苗，最終只能坐船回家再取手機。雖然麻雀館的賣點之一為人情味，但他坦言當時愛莫能助，苦無辦法︰「真係唔帶鎖匙出街都冇咁弊傢伙，但冇帶電話出街真係弊傢伙。」

擔心祖傳家業在他手上完結

香港麻雀娛樂公司創立於1969年，經營53年曾搬遷三次店址，仍一直堅守在銅鑼灣一帶。目前，張家寧為第三代傳人，他於訪問後對記者坦言，已有不少老店捱不住疫情結業，他對此悲傷，亦為未來感到迷茫︰「都唔知阿爺阿嫲間舖，會唔會只係去到我呢代。」