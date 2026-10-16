重陽節｜消防處派無人機空中巡邏防山火　引入AI助識別山火煙霧

重陽節將至，消防處今（16日）表示，明日（17日）及周日（18日）會動員超過250名前線人員組成12隊巡邏隊，到新界北山火風險相對較高地點進行巡邏。處方亦會視乎情況，出動配備水彈投放系統的大型無人機，並會利用無人機執行空中巡邏，將影像實時傳送至AI分析平台，協助識別山火煙霧。



消防處以純電動全地形越野車作流動平台，配備兩套自動化無人機機場、獨立供電及網絡設備。處方人員可遙距操作無人機執行空中巡查。（夏家朗攝）

消防處大型無人機配備容量80公斤的載水裝置，最大起飛重量達150公斤，可按需要投放水彈。（夏家朗攝）

消防處分區指揮官（新界北）馮志強表示，過去10年重陽節前後兩周，平均錄得約30宗山火。他指出，周日天氣天晴，相對濕度為60%至80%，很多市民會登山掃墓，山火風險會相對增加，處方會動員超過250名前線人員組成12隊巡邏隊，到新界北山火風險相對較高地點進行巡邏。

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馮志強指，處方部署額外人手及資源於山火風險相對較高地點，包括元朗掌牛山、八鄉芝麻嶺、流浮山淋坑山等。他呼籲市民在指定地點或器皿內焚燒香燭冥鏐，並需確保火種完全熄滅後方可離開。

左起：消防處分區指揮官（新界北）馮志強、署理消防區長王德輝。（夏家朗攝）

署理消防區長王德輝表示，處方共引入60部無人機協助執行任務。當中包括兩部大型無人機，每部成本為50萬，配備容量80公斤的載水裝置，最大起飛重量達150公斤，並可按需要投放水彈，最遠執行任務距離為起飛點的1.5公里。

無人機飛行期間，影像會實時傳送至本地人工智能算力平台，協助識別山火煙霧。（夏家朗攝）

消防處大型無人機配備容量80公斤的載水裝置，最大起飛重量達150公斤，可按需要投放水彈。（夏家朗攝）

另外，處方又引入遙距空中偵測系統，以純電動全地形越野車作流動平台，配備兩套自動化無人機機場、獨立供電及網絡設備，可遙距操作無人機執行空中巡查，連續執行48小時任務。無人機飛行期間，影像會實時傳送至本地人工智能算力平台，協助識別山火煙霧及懷疑遇溺人士。

王德輝指，遙距空中偵測系統的越野車來自內地品牌「吉利」、無人機則來自內地品牌「大疆」，全套系統價值約120萬元。他強調，選用產品是基於市場調查與技術專業考量，會選擇市場上技術最先進、最適合救援任務的品牌，而非考慮產地。