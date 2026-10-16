臺日電梯｜機電署：首日巡查揭逾30屋邨無門框組件　屬非一般疏忽

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換48部升降機時，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工，新界南總區重案組今（16日）拘捕3人，包括一名79歲股東及董事、兩名分別82歲及63歲註冊自動梯工程師。機電工程署署長潘國英接受《無綫新聞》訪問時表示，臺日電梯承辦全港逾380個屋苑的電梯工程，首日巡查發現超過30個屋邨或單幢樓的升降機無安裝門框組件，認為從表面證據來看，不像是普通疏忽情況。



臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換48部升降機時，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工。（翁鈺輝攝）

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事介轉介警方跟進。新界南總區重案組探員於10月16日下午，到臺日電梯位於柴灣工業城的辦公室搜查，帶走多箱證物。（梁偉權攝）

機電署昨日（15日）公布，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，屬嚴重違規事故。

機電署署長潘國英。（資料圖片/盧翊銘攝）

機電署：臺日承辦380多個屋苑升降機工程 首日巡查再揭逾30屋邨無裝門框組件

機電工程署署長潘國英接受《無綫新聞》訪問時指，臺日電梯承辦全港380多個屋苑的電梯工程，首日巡查發現超過30個屋邨或單幢樓的升降機無安裝門框組件。他表示，聽取同事向他報告，有問題的樓宇佔大多數，從表面證據來看，不像是普通疏忽情況，署方會在數宇上有最新公布，並會通知相關業主立案法團及物管公司，惟不會公開涉及哪些屋苑。

機電署沒有要求臺日立即停工，潘國英就指，承辦商首要工作是立即執修，待完成相關工作後，再處理其除牌或懲罰的安排。

機電署署長：門框非貴價物料 看不到有誘因不裝門框

至於為何當初會批出許可證，潘國英指，完工的升降機由工程師驗收，機電署發許可證前會再巡查，但只會專注檢查重要的部份。他指出，一部升降機有幾百件不同部件、組合，驗升降機時主要看機械移動、安全裝備，探測升降機上落速度；並指門框並非很貴的物料，看不到有誘因不安裝門框。他認為，經過今次情況後，有需要強化這部份檢驗。