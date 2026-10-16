臺日電梯｜翠屏北邨37部升降機　報價最低及第2低　獲7成票中標

機電署昨日（15日）公布，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，屬嚴重違規事故；據悉事件已交由新界南總區重案組接手調查。



《香港01》獲得翠屏北邨業主立案法團在2025年3月份的會議記錄，就其中9幢樓、共37部升降機優化/更換工程兩項議程，臺日電梯均以逾七成業權票數大比數中標承辦，為第二位日立的4倍；而根據2024年簡介會文件，臺日是該兩項工程的最低報價及第二低報價。



翠屏北邨業主立案法團於2025年3月16日舉行特別業主大會，其中兩項議決優化/更換37部升降機，臺日電梯均以逾七成票大比數中標承辦。（黃學潤攝）

根據翠屏北邨業主立案法團第九屆管理委員會於去年3月16日舉行特別業主大會的會議記錄，出席者包括法團主席、秘書、司庫、1名巿建局—樓宇修復代表、3名顧問公司代表、1名法律顧問及物業管理公司經理；而出席的757名業主及獲委任代表，佔總業主人數18.25%，合乎法例要求的10%。

兩項工程 臺日業權得票率均超七成 拋離第二位

就投票優化/更換升降機工程，候選承辦商包括多間知名電梯公司，除臺日電梯外，還有日立電梯、奧的斯電梯、通力電梯、德國愛登堡電梯及好歷香港升降機。

投票分為兩組，翠桉樓、翠榆樓、翠梅樓、翠梓樓、翠柳樓、翠柏樓，6幢樓共23部升降機的優化/更換升降機工程，上述6間承辦商候選，結果臺日電梯以30,312業權分數中標，得票百分比達71.42%，為第二位日立電梯7,224票的4倍。

至於翠榕樓、翠楠樓、翠楊樓，3幢樓共14部升降機更換，共有7間承辦商候選，除上述6間，另有蒂升電梯。臺日電梯以31,053業權分數中標，得票百分比為70.85%。

兩項工程 臺日報價最低及第二低

另外，有網上資料顯示，翠屏北邨物業管理處曾於2024年8月10日舉行居民諮詢簡介會，內容是屋邨升降機工程招標分析、後續程序及「優化升降機資助計劃」詳情，當中列出招標書的最低報價，其中涉及翠榕樓、翠楠樓、翠楊樓共14部升降機全數更換工程，臺日報價1162.9萬元。

至於翠桉樓、翠榆樓、翠梅樓、翠梓樓、翠柳樓、翠柏樓共23部升降機進行優化/更換升降機工程，如只計更換的工程費用，當時的最低報價為日立的1734.2萬元；連同更換不銹鋼機箱及人字地板，則升至1918.2萬元；至於臺日當時屬第二位最低報價，兩者分別為1828萬元及1943萬元。

根據剛才所述2025年3月16日的特別業主大會會議記錄，最終由臺日以逾七成得票大比數中標。

值得留意的是，大埔富亨邨同樣進行升降機更換工程，臺日電梯中標，投標價僅3024萬元，為八間投票承辦商當中最低。房委會已建議法團暫緩批出有關合約。（詳見另稿）

至於翠桉樓、翠榆樓、翠梅樓、翠梓樓、翠柳樓、翠柏樓共23部升降機進行優化/更換升降機工程，如只計更換的工程費用，當時的最低報價為日立的1734.2萬元；連同更換不銹鋼機箱及人字地板，則升至1918.2萬元；至於臺日當時屬第二位最低報價，兩者分別為1828萬元及1943萬元。（網上圖片）

翠屏北邨37部升降機由臺日更換 9部無裝框

臺日電梯（香港）有限公司的寫字樓，位於柴灣工業城一期1座。今日《香港01》記者到場了解，只見單位外掛上臺日電梯（香港）有限公司的招牌，但內裡亦有另一個公司名的招牌。有職員在內辦公，但記者拍門或按門鈴，也沒有理會。

機電署早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，就其耐火門和門框組件，雖然有提交耐火效能測試報告，惟只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。

翠屏北邨翠柳樓其中一部電梯圍封暫停使用，根據更換時間表，該電梯預定在10月5日開始更新。（黃學潤攝）

升降機仍可安全運作 執修一個月內完成

署方指，升降機仍然可以安全運作，但已要求覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。執修工程將於短時間內展開，並陸續於一個月內全部完成。升降機在加裝門框期間須暫停運作，會盡量安排在非繁忙時間進行，預料每部升降機的門框加裝工程能於一至兩天內完成。

署方並指，由於初步證據顯示臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作。署方亦不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。據了解，事件已交由新界南總區重案組接手調查。

沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，臺日電梯雖然有提交耐火效能測試報告，惟只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。（蔡正邦攝）

根據香港法例第618章《升降機及自動梯條例》規定，任何人如交出或提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料（以充作遵從本條例對其施加的要求），即屬犯罪；一經定罪，最高可被處罰款20萬港元及監禁12個月。