臺日電梯換𨋢違規｜翠屏北邨有升降機圍封待換　未見補裝門框組件

臺日電梯（香港）有限公司被揭發去年於觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工。機電署昨日（15日）指有關升降機沒有該等門框組件屬於違規，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會轉介警方跟進。據悉，警方新界南警區重案組已接手跟進。



是次嚴重違規事件涉及觀塘翠屏北邨9部升降機，與及沙田博康邨39部升降機。據了解，兩屋邨的部份大廈業主立案法團，參加巿建局「優化升降機資助計劃」，分階段換𨋢。《香港01》記者今日（16日）早上到翠屏北邨了解，見部份升降機因列入更換範圍而圍封停用，但未見其他升降機因補裝門框組件而封閉。



機電署指，翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，只安裝了耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。（黃學潤攝）

翠屏北邨共有12幢大廈，每幢大廈有4至8部升降機不等。據了解，較早前其中10幢大廈的業主立案法團參與巿建局「優化升降機資助計劃」，結果共41部升降機會分階段更換。

翠屏北邨其中10幢大廈的升降機分階段更換，大堂貼出工程進度表。（黃學潤攝）

大堂貼出工程進度表，預計明年1月中才完工。（黃學潤攝）

記者分別進入翠柳樓和翠桉樓視察，各有一部升降機圍封暫停使用，維修期預計是今年10月5日至明年1月20日，其餘升降機如常運作。大堂貼有更換升降機工程的進度表，但沒有機電署昨日所述的嚴重違規事故，要加裝相關門框組件的通告。

機電署早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，施工存在嚴重缺失。（黃學潤攝）

機電署早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，就其耐火門和門框組件，雖然有提交耐火效能測試報告，惟只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。

署方指，升降機仍然可以安全運作，但已要求覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。執修工程將於短時間內展開，並陸續於一個月內全部完成。升降機在加裝門框期間須暫停運作，會盡量安排在非繁忙時間進行，預料每部升降機的門框加裝工程能於一至兩天內完成。

署方並指，由於初步證據顯示臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作。署方亦不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。

機電署將於三日內完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查是否出現門框組件漏裝的情況。