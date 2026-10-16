臺日電梯懶人包｜漏裝門框愈爆愈多　再涉39廈　解構臺日何以中標

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換48部升降機時，涉嫌漏裝耐火門框組件卻虛報完工。大埔富亨邨亦揀選了臺日換𨋢，需暫緩批出合約。涉事的升降機雖能安全運作，但欠缺防煙效能，現須執漏。機電署進一步巡查，首日竟已揭發39幢臺日承辦的樓宇有同樣情況，料非一時疏忽。事件牽涉嚴重施工缺失與潛在欺詐，機電工程署轉介警方跟進，新界南總區重案組今日（16日）拘捕3人，包括一名79歲股東及董事，據知是張欽，以及兩名分別82歲及63歲註冊升降機工程師。



《香港01》解構臺日在三個租置屋邨的工程，疑全部以最低或第二低報價成功中標。這場波及多個屋邨的換𨋢風暴，業界人士指斥涉事工程師及管理人員未有妥善監督施工及檢查驗收。過去一年，本港工程界接連爆出醜聞，須盡早堵塞漏洞，修補公眾對工程安全及監管機制的信心。



臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事件轉介警方跟進，警方新界南總區重案組探員10月16日下午到臺日電梯位於柴灣工業城一期的辦公室調查及蒐證。（梁偉權攝）

兩屋邨中招竟是冰山一角 首日巡查再揭39幢樓漏裝框

臺日電梯於兩個租者置其屋計劃屋邨，觀塘翠屏北邨於今年2至7月完成更換的9部升降機，以及沙田博康邨於去年5月至今年7月完成更換的39部升降機，雖然承辦商已就耐火門和門框組件提交耐火效能測試報告，但臺日實際施工時「只裝門、沒裝框」，並報稱完工，機電署指施工存在嚴重缺失，涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當。另一個正籌備換𨋢的租置屋邨富亨邨，今年9月經過業主大會揀選了臺日，尚未批出合約，房委會建議暫緩。

機電署在昨日公布事件後，今日隨即針對臺日承辦升降機工程的380多個屋苑，展開全港性巡查，首日共巡查39幢樓宇，包括位處一個屋苑內的1幢樓宇及另外38幢單幢樓宇，經抽檢後，竟揭發這些樓宇均有升降機沒有安裝門框組件。機電工程署署長潘國英接受《無綫新聞》訪問時，指有問題樓宇佔多數，似乎非一時疏忽。

涉嫌故意隱瞞施工缺失 警拘負責人及工程師3人

由於事件不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，警務處新界南總區重案組接手跟進，探員今午拘捕三名63至82歲男子，包括一名張姓（79歲）工程承辦商負責人、股東及董事，消息指為張欽，及兩名分別姓鍾（82歲）公司員工及姓林（63歲）外聘顧問，兩人負責檢驗及簽發相關安全證書的註冊升降機工程師，涉嫌「欺詐」。

警方形容未有安裝的耐火門框組件，屬於極其關鍵的防煙裝置。被捕人涉嫌故意隱瞞施工缺失，並向相關部門及業主立案法團虛報工程已按合約完成。

探員亦登上臺日位於柴灣工業城一期的辦公室搜證，檢走四箱文件，包括博康邨及翠屏北邨的屋苑檔案、員工資料、會議紀錄、標書內容、試驗報告、巡查紀錄等。

臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事件轉介警方跟程，警方新界南總區重案組探員10月16日下午到臺日電梯位於柴灣工業城一期的辦公室調查及蒐證。（梁偉權攝）

臺日電梯是什麼公司？董事是誰？

臺日電梯（香港）有限公司（TaiZoom Elevator Company (H.K.) Limited）為參與「優化升降機資助計劃」的工程承辦商。該公司於2006年1月成立，原名「富士通升降機」（Fujiton Elevator）。董事為張欽、張重高、張重沛，其中張欽是董事長兼唯一股東。張欽還是另外三間公司的董事，即「香港興世機械制造有限公司」、「宏豐益有限公司」、「銀城行有限公司」。

從臺日網頁所見，2016年至今，承辦過至少4個私人屋苑（宇）及1個居屋屋苑更換升降機工程，包括上水名都、紅磡源成大廈、佐敦華豐大廈及文輝樓，目前正為翠屏北邨、博康邨及屯門南浪海灣更換升降機。網頁又稱，屯門兆康苑第三、四期共有載客升降機33部、樓高35層，「在合約完工限期18個月內，我司僅以12個月完成所有升降機安裝項目」。

翻查法庭紀錄，該公司以往有少量違規紀錄，包括2016年12月及2026年1月遭入稟的民事人身傷亡訴訟。此外，該公司在2015至2016年為深水埗恆興大廈保養時，因未能監督保養工程及缺乏培訓，在2019年被裁定違反《升降機及自動梯條例》重罰21萬元。

根據機電工程署表現評級，臺日在最高五星的服務質素表現評級獲三星，安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲90至99分；沒有發生涉及機件故障的事故；機電署沒有向該承辦商發出警告信；該承辦商沒有被起訴及定罪的記錄。

臺日電梯（香港）有限公司董事長張欽。（網上圖片）

翠屏北邨、博康邨、富亨邨 臺日入標價最低或第二低

張欽去年11月受訪稱，「獅子山精神」不應只是口號，而是落實在每一個工程細節的行動，讓每位客戶都能擁有理想中的升降機，具「做實事」態度、採取「價廉物美」策略，憑藉高性價比與優越安裝效率突圍而出。

「價廉」一詞，確實能從其公司的入標價中反映得到，但是否「物美」，相信機電署的巡查結果已明確指出。

▼翠屏北邨▼



至於翠桉樓、翠榆樓、翠梅樓、翠梓樓、翠柳樓、翠柏樓共23部升降機進行優化/更換升降機工程，如只計更換的工程費用，當時的最低報價為日立的1734.2萬元；連同更換不銹鋼機箱及人字地板，則升至1918.2萬元；至於臺日當時屬第二位最低報價，兩者分別為1828萬元及1943萬元。（網上圖片）

《香港01》取得翠屏北邨業主立案法團的會議記錄，就其中9幢樓、共37部升降機優化/更換工程兩項議程，臺日電梯均以逾七成業權票數（71.42%及70.85%）大比數中標承辦，為第二位日立的4倍；而根據2024年簡介會文件，臺日是該兩項工程的最低報價及第二低報價。

工程至今仍在開展中，37部升降機中，9部已完成更換工程，其餘28部的狀況是「進行中」、「稍後安排」、「開始更換」及「早前已更換」，而機電署昨公布翠屏北邨有9部升降機均有問題，即很大機會臺日已更換的升降機全部出事。

根據翠屏北邨的公告，9幢由臺日承辦升降機更換工程的大廈（翠樟樓除外），有9部升降機工程「已完成」，若按機電署巡查揭發9部升降機無裝框，即已完成工程的升降機，很大機會是全數有問題。（黃學潤攝）

▼富亨邨▼



至於富亨邨42部升降機更換工程，法團文件顯示，臺日的投標價僅3,024萬元，是八間投標承辦商當中最低，與第二低價的日立僅84萬元之差。特別業主大會於今年9月，以62.39%、71,570份業權份數，投票通過揀選臺日為承辦商。

曾有居民質疑當時業權份數比率大於上一個議程，法律顧問估計該大業權份數持有人是房委會代表投票所致，該議程引起居民「激烈討論」。根據文件，房委會在富亨邨有951戶住宅業權，不可分割份數為70,572，換言之，在支持揀選臺日的業權份數71,570份來計算，房委會佔逾98%。

房委會隨後書面回覆，強調非單純採用「價低者得」的準則，而是從多角度分析，包括工程經驗、表現評級等。

▼博康邨▼



沙田博康邨涉事的39部電梯，沒有按要求安裝防火門框。（蔡正邦攝）

《香港01》暫未取得博康邨相關文件，但記者訪問了一名住在博逸樓的居民，她質疑投票揀選承辦商時疑因大量授權票，令臺日成功當選。當時有3間公司投標工程，臺日出價最低，與另外一間公司僅相差幾十元，她與其他居民認為「差嗰幾十蚊，唔會揀間唔識、新嘅公司」，最終投票當日，懷疑有大量授權票「有成七、八成人」，臺日當選令她感到意料之外。

根據臺日網頁指，該公司正在為沙田博康邨更換39台客用升降機。而機電署昨公布，指博康邨涉事的39部電梯，沒有按要求安裝防火門框。換言之，是全數有問題。

何永業。（資料圖片）

耐火門裝門不裝框 有什麼風險？

理工大學電機及電子工程學系客座教授何永業接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，涉事組件位於升降機門框內部，由兩個「C形」組件拼合，主要作用是封閉牆壁與樓層門之間的隙縫。由於組件外有裝飾件覆蓋，在升降機大堂表面根本無法察覺，必須登上機箱頂部向下視察才能確認是否存在。若大廈不幸發生火警，無安裝耐火門門框時，濃煙會迅速滲入升降機井道，並透過「煙囪效應」傳播至其他樓層，升降機工程人員理應深知該組件的重要性。

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成。（廖雁雄攝）

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前任主席司徒家成亦指，耐火門通常是纖維綿，主要是用作隔熱、防煙。至於耐火門門框，他形容猶如雪櫃門的膠邊，同樣防止熱力從外部進入，同時用作固定耐火門。若耐火門無裝門框，對於平日使用無甚影響，但耐火門久而久之會移位，當有火警發生時，會影響防煙效能。

兩名專家均指出，該組件成本不高，安裝亦不複雜，所需時間不多。他們俱強調，註冊升降機工程師在驗收時需確定有安裝耐火門框，認為工程師及管理人員未有妥善監督施工及檢查驗收，應檢視其責任，以及檢視制度上是否有不足。

實政圓桌召集人田北辰。（廖雁雄攝）

促政府加大力度監管 委託第三方機構抽樣

本港建築及工程界接連爆發醜聞，由去年的宏福苑事件後，再發生赤柱豪宅ONE STANLEY；長實觀塘安達臣道首置盤因鋼筋結構與圖則嚴重不符，其中3幢要清拆重建；瑪麗醫院新大樓大規模「壞𨋢」揭涉及不當簽發安全證書，足以敲起警號，須正視「認可人士」在專業自主下，是否仍能起監管作用。

實政圓桌召集人田北辰指由專業的「認可人士」監管，若有違規情況，政府可能也「吹佢唔脹」。田北辰認為對付偷工減料的不良業界，牌照是他們的死穴，政府若不加大力度監管，特別是「郁佢哋（違規認可人士）嘅牌照」，情況難大有改善：「我覺得係專業自主四個字害死香港。」

立法會前議員江玉歡批評政府過度依賴專業人士把關，欠缺獨立第三方抽檢監督。（梁鵬威攝）

立法會前議員江玉歡亦認為政府需痛定思痛改革監管制度，其中升降機維修界人手不足，前線技工良莠不齊，惟政府過份依賴專業人士把關，欠缺第三方監管，只需註冊工程師簽名確認安全，以致居心不良的承建商借此漏洞進行劣質工程。香港執業安全師學會會長李光昇也建議政府日後委託第三方機構抽樣巡查升降機，並盡快公布調查報告。